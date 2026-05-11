Francisco Trincão e Maxi Araújo festejam vitória em Vila do Conde. FOTO: ESTELA SILVA/LUSA
Sporting dá a volta em Vila do Conde, goleia e sobe ao segundo lugar (veja os golos)

Leões goleiam o Rio Ave por 4-1 e ultrapassam o Benfica na luta pela última vaga na Liga dos Campeões.
David Pereira
Do inferno ao céu. Foi assim a noite desta segunda-feira, 11 de maio, do Sporting em Vila do Conde. Os leões começaram a perder, deram a volta ao resultado e acabaram a golear (4-1) e a ascender ao segundo lugar do campeonato, que dá acesso à Liga dos Campeões, por troca com o Benfica.

Diogo Bezerra deu vantagem ao Rio Ave aos 12 minutos, mas a equipa orientada por Rui Borges empatou aos 35', por Suárez, na conversão de um penálti, e chegou ao segundo golo aos 42', graças a um autogolo de Gustavo Mancha.

No segundo tempo, Trincão (66') e Quenda (90') também marcaram e deram contornos de goleada ao resultado.

Com este resultado, o Sporting passa para o segundo lugar, com 79 pontos, mais dois do que o Benfica, que esta segunda-feira empatou em casa com o Sp. Braga (2-2).

