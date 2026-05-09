Bednarek assaltado em casa e ameaçado com arma branca

O jogador do FC Porto Jan Bednarek e a família foram surpreendidos com a presença de um assaltante no interior da sua casa na noite de sexta-feira, 8 de maio, segundo avança o Record. O assalto terá rendido cerca de 150 mil euros.Quando regerssaram a casa, o polaco e a família depararam-se com um estranho no interior da habitação, que os terá ameaçado com uma arma branca. O assaltante apoderou-se de bens avaliados em cerca de 150 mil euros e depois pôs-se fuga.Ninguém ficou ferido.A SP e a Polícia Judicária estiveram no local. De acordo com o Record, as imagens de videovigilância da casa de Bednarek e das habitações nos arredores poderão ajudar na investigação.Na manhã deste sábado, à saída de casa para o treino no Olival o jogador não quis prestar declarações à CMTV.