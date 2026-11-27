A direção do Futebol Clube Barreirense ameaça retirar todas as equipas, desde o futebol de formação até ao escalão sénior, de todas as competições oficiais organizadas pela Associação de Futebol de Setúbal, por "não aceitar ser responsabilizado pelas consequências de uma ação violenta, inesperada e praticada por terceiros".

A decisão pode afetar centenas de atletas, treinadores, famílias e toda a estrutura do clube. Por isso o emblema do Barreiro anunciou uma reunião de emergência hoje mesmo para avaliar juridicamente se isso é possível. "O Barreirense não pode aceitar continuar a participar em competições nas quais entende não estarem asseguradas as condições fundamentais de justiça, equidade, respeito institucional e defesa da verdade desportiva. Somos uma instituição centenária, com uma história de enorme relevância no desporto português, que merece ser tratada com o respeito, a imparcialidade e a consideração devidos a qualquer clube que cumpre as suas obrigações.

No passado domingo, o jogo entre o Barreirense e o Olímpico do Montijo, a contar para a I Divisão Distrital, foi suspenso aos 84 minutos, altura em que a formação do Barreiro vencia por 4-0, devido a incidentes que ditaram a interrupção, depois de um grupo de indivíduos vestidos de negro ter derrubado o gradeamento exterior do Campo da Verderena e invadido a zona reservada do bar do clube, arremessando pedras e cadeiras para um espaço vedado onde se encontravam associados, famílias e crianças.

Esta sexta-feira, dia 28 de novembro, o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Setúbal castigou o Barreirense e o Olímpico do Montijo (e ainda ao Amora B e ao Seixal 1925), após os graves episódios de violência que marcaram o futebol distrital no último fim de semana. Os quatro clubes envolvidos foram punidos com três jogos à porta fechada e derrota.