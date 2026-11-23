O Futebol Clube Barreirense rejeitou esta segunda-feira qualquer responsabilidade nos incidentes que ditaram a interrupção do encontro frente ao Clube Olímpico do Montijo, no domingo. Em comunicado oficial, publicado esta segunda-feira (23 e novembro) nas redes sociais do clube, a direção alvi-rubra acusa um grupo de indivíduos vestidos de negro de ter derrubado o gradeamento exterior do Campo da Verderena e invadido violentamente a zona reservada do bar do clube.

Segundo a versão apresentada pelo Barreirense, os desacatos começaram aos 39 minutos da segunda parte, numa altura em que a equipa da casa já vencia por 4-0 no encontro a contar para o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Setúbal. O clube relata que os agressores - que momentos antes tinham deixado as bancadas e que a direção presume estarem afetos ao emblema montijense - arremessaram pedras e cadeiras para um espaço vedado onde se encontravam associados, famílias e crianças.

Perante as imagens televisivas que mostraram pessoas a entrar no terreno de jogo, o clube esclarece que pais e crianças desceram ao relvado "por breves segundos" e "exclusivamente para salvaguardar a sua integridade física", regressando de imediato após o fim da investida. A direção sublinha que a segurança dos atletas e da equipa de arbitragem nunca esteve em causa e enaltece a "contenção" dos seus sócios por não terem retaliado.

No plano organizativo, o Barreirense assegura ter cumprido todas as exigências da Associação de Futebol de Setúbal para a partida. O clube refere que requisitou policiamento através da plataforma PIRPED e que, face à indisponibilidade de efetivos policiais por falta de recursos humanos, avançou para a contratação de segurança privada, acrescentando que os incidentes só ocorreram após a saída dos agentes que patrulhavam a zona envolvente.

Com o desfecho regulamentar da partida ainda por decidir, os responsáveis do Barreiro apelam à defesa da "verdade desportiva", alertando contra a criação de um precedente em que episódios de violência provoquem a interrupção de um jogo e acabem por beneficiar desportivamente a equipa ligada aos autores dos distúrbios. Na mesma nota, o Barreirense deixa ainda uma palavra de solidariedade institucional ao Olímpico do Montijo, distinguindo os atos de uma minoria da história do clube vizinho.

Entretanto, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou também esta segunda-feira o envio de notícia de crime e de toda a informação compilada para o Ministério Público, enquadrando as agressões entre adeptos no Barreiro como ilícitos criminais de natureza pública.