Arranque da Champions 2026/27. PSG procura o terceiro troféu... tal como José Mourinho

A fase liga da Liga dos Campeões 2026/27 arranca esta terça-feira, dia 8 de setembro, e conta com 36 equipas, com o PSG de Vitinha, Nuno Mendes e João Neves a defender o título. O primeiro desafio do campeão em título será em Paris, na quarta-feira, diante do Slovan Bratislava (20h00).

Depois de vencerem a prova em 2025 e 2026, os franceses procuram o terceiro troféu seguido, algo que só três equipas conseguiram até hoje, o Real Madrid (em duas ocasiões), o Ajax e o Bayern de Munique.

Também José Mourinho procura o terceiro título individual e o primeiro pelo Real Madrid, o recordista de troféus (15). O primeiro jogo é terça-feira (20h00) e com o Inter de Milão, equipa que o português liderou na conquista da Champions em 2011, depois de ter feito o mesmo com os dragões em 2004.

Ao todo, 21 treinadores levantaram o troféu mais de uma vez, mas apenas cinco o fizeram em mais de duas ocasiões. Em maio, depois de liderar o PSG em mais uma conquista, Luis Enrique juntou-se ao restrito grupo dos técnicos que levantaram a orelhuda por três vezes ou mais, onde figuram Pep Guardiola (3), Bob Paisley (3), Zinédine Zidane (3) e Carlo Ancelotti, o recordista com cinco troféus em dois clubes (duas no AC Milan e três no Real Madrid).

Anteriormente chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, a prova cumpre a 72.ª edição, a 35.ª como Liga dos Campeões e a terceira com o formato de fase de liga, que já estreou 13 equipas. Como, Sabah Baku, LASK Linz e Viking são os estreantes desta edição 2026/27.

O FC Porto e o Sporting (joga na quarta-feira, em Alvalade, com o Galatasaray de Rafael Leão) representam Portugal na Champions, que tem final marcada para o dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid.

JORNADA 1 DA CHAMPIONS 2026/27

Terça-feira, 8 de setembro

AEK - LASK

Club Brugge - Aston Villa

Borussia Dortmund - Villarreal

FC Porto - Manchester City

Lille - Betis

Real Madrid - Inter

Quarta-feira, 9 de setembro

Barcelona - Feyenoord

Estugarda - Viking

Liverpool - Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting - Galatasaray

Napoles - Arsenal

Quinta-feira, 10 de Setembro

Fenerbahçe - AS Roma

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

Como 1907 - RD Leipzig

Bayern Munique - Bodø/Glimt

Manchester United - Sabah

Slavia Praga - Lens