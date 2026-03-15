Andrea Kimi Antonelli no Grande Prémio da China.
Andrea Kimi Antonelli no Grande Prémio da China.Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA
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Antonelli vence GP da China e torna-se o segundo piloto mais jovem de sempre a triunfar na Fórmula 1

Italiano de 19 anos liderou dobradinha da Mercedes em Xangai; Hamilton foi terceiro e McLaren nem chegou a alinhar, enquanto Verstappen abandonou
Cecília Carmo
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O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou este domingo a primeira vitória da carreira na Fórmula 1 ao triunfar no Grande Prémio da China, disputado no Circuito Internacional de Xangai. Aos 19 anos e 202 dias, o piloto da Mercedes tornou-se o segundo mais jovem vencedor de sempre de uma corrida de Fórmula 1, apenas atrás de Max Verstappen. 

Depois de ter feito história no sábado ao garantir a pole position mais jovem da história da modalidade, Antonelli confirmou o excelente momento de forma com uma corrida praticamente irrepreensível, liderando desde a partida e assegurando uma dobradinha da Mercedes. O britânico George Russell, seu companheiro de equipa e líder do campeonato, terminou na segunda posição, enquanto Lewis Hamilton, agora ao serviço da Ferrari, fechou o pódio. 

Para Hamilton, o terceiro lugar representou um momento especial: foi o primeiro pódio com a Ferrari, depois de ter deixado a Mercedes no final da temporada passada. O outro Ferrari, de Charles Leclerc, terminou na quarta posição após um duelo intenso com o heptacampeão mundial durante grande parte da corrida. 

A prova ficou também marcada por vários contratempos no pelotão. A McLaren viveu um dia desastroso, com Lando Norris e Oscar Piastri impedidos de iniciar a corrida devido a problemas técnicos nos monolugares. Já o campeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, foi forçado a abandonar antes do final por problemas mecânicos. 

Com este resultado, Russell mantém a liderança do Campeonato do Mundo de pilotos, com 51 pontos, seguido de Antonelli, que soma 47. Charles Leclerc ocupa o terceiro lugar com 34 pontos, enquanto Hamilton é quarto com 33 após as primeiras corridas da temporada. 

O triunfo em Xangai confirma o enorme potencial de Antonelli, considerado uma das grandes promessas da nova geração da Fórmula 1, e representa também um momento simbólico para o automobilismo italiano, que volta a celebrar uma vitória na categoria máxima com um jovem talento da Mercedes.

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