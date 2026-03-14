FIA adia Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1 devido à guerra no Médio Oriente

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou o adiamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita, que estavam previstos para os dias 12 e 19 de abril, respetivamente, devido ao agravamento da situação de segurança no Médio Oriente. A decisão foi tomada após consultas entre a FIA, a Fórmula 1 e os promotores locais, tendo como principal prioridade a segurança de pilotos, equipas e de toda a comunidade do automobilismo.O circuito de Sakhir, no Bahrein, deveria receber a quarta etapa da temporada, enquanto o circuito urbano de Jeddah, na Arábia Saudita, estava programado para acolher a corrida no fim de semana seguinte. No entanto, a escalada do conflito na região e as dificuldades logísticas associadas levaram as autoridades a concluir que não existiam condições para a realização das provas nas datas inicialmente previstas.Segundo a FIA, várias alternativas foram analisadas, incluindo a possibilidade de encontrar locais substitutos ou novas datas no calendário. Contudo, acabou por se decidir que as corridas não seriam realizadas durante o mês de abril. Até ao momento, também não foram anunciadas novas datas para os dois Grandes Prémios.Com esta decisão, o calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2026 terá um intervalo superior a um mês entre corridas. Depois do Grande Prémio do Japão, marcado para 29 de março, o campeonato regressará apenas no início de maio com o Grande Prémio de Miami, nos Estados Unidos.O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sublinhou que a entidade reguladora coloca sempre a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no desporto em primeiro lugar. O responsável manifestou ainda esperança de que a estabilidade regresse rapidamente à região, permitindo o regresso da competição ao Bahrein e à Arábia Saudita no futuro.A decisão afeta também as categorias de suporte, uma vez que as etapas da Fórmula 2, Fórmula 3 e da F1 Academy previstas para os mesmos fins de semana foram igualmente canceladas.Entretanto, a temporada de Fórmula 1 prossegue normalmente com o Grande Prémio da China, seguindo-se depois a corrida no Japão antes da pausa no calendário até maio..Fórmula 1. George Russell conquista pole position para corrida sprint do GP da China.FIA coloca segurança em primeiro lugar após escalada no Médio Oriente ameaçar logística da Fórmula 1