FIA adia Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1 devido à guerra no Médio Oriente
FOTO: EPA/ALEX PLAVEVSKI
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FIA adia Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1 devido à guerra no Médio Oriente

Corridas previstas para 12 e 19 de abril não se realizam nas datas programadas por razões de segurança; calendário da Fórmula 1 terá pausa de mais de um mês.
Cecília Carmo
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A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou o adiamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita, que estavam previstos para os dias 12 e 19 de abril, respetivamente, devido ao agravamento da situação de segurança no Médio Oriente. A decisão foi tomada após consultas entre a FIA, a Fórmula 1 e os promotores locais, tendo como principal prioridade a segurança de pilotos, equipas e de toda a comunidade do automobilismo.

O circuito de Sakhir, no Bahrein, deveria receber a quarta etapa da temporada, enquanto o circuito urbano de Jeddah, na Arábia Saudita, estava programado para acolher a corrida no fim de semana seguinte. No entanto, a escalada do conflito na região e as dificuldades logísticas associadas levaram as autoridades a concluir que não existiam condições para a realização das provas nas datas inicialmente previstas.

Segundo a FIA, várias alternativas foram analisadas, incluindo a possibilidade de encontrar locais substitutos ou novas datas no calendário. Contudo, acabou por se decidir que as corridas não seriam realizadas durante o mês de abril. Até ao momento, também não foram anunciadas novas datas para os dois Grandes Prémios.

Com esta decisão, o calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2026 terá um intervalo superior a um mês entre corridas. Depois do Grande Prémio do Japão, marcado para 29 de março, o campeonato regressará apenas no início de maio com o Grande Prémio de Miami, nos Estados Unidos.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sublinhou que a entidade reguladora coloca sempre a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no desporto em primeiro lugar. O responsável manifestou ainda esperança de que a estabilidade regresse rapidamente à região, permitindo o regresso da competição ao Bahrein e à Arábia Saudita no futuro.

A decisão afeta também as categorias de suporte, uma vez que as etapas da Fórmula 2, Fórmula 3 e da F1 Academy previstas para os mesmos fins de semana foram igualmente canceladas.

Entretanto, a temporada de Fórmula 1 prossegue normalmente com o Grande Prémio da China, seguindo-se depois a corrida no Japão antes da pausa no calendário até maio.

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