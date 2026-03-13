Fórmula 1. George Russell conquista pole position para corrida sprint do GP da China

O britânico George Russell conquistou esta sexta-feira, 13 de março, a pole position para a corrida sprint do Grande Prémio da China de Fórmula 1 que se realiza este fim de semana no Circuito Internacional de Shanghai.O piloto da Mercedes, vencedor da primeira corrida da época em Melbourne, superiorizou-se ao seu companheiro de equipa Kimi Antonelli, que ficou com o segundo lugar da grelha de partida.O terceiro mais rápido foi o atual campeão do mundo, Lando Norris em McLaren, fechando o top 5 os dois Ferrari de Lewis Hamilton (Ferrari). Esta será a primeira corrida sprint da temporada, que se realiza na madrugada de sábado, quando forem 3h00 em Portugal continental.A vitória na corrida sprint vale oito pontos na classificação geral, sendo que o segundo amealha sete pontos e assim sucessivamente até ao oitavo lugar, que recebe um.