André Coelho: jogos com o Japão são importantes na preparação da seleção nacional de futsal
FPF
Desporto

André Coelho: jogos com o Japão são importantes na preparação da seleção nacional de futsal

Capitão português sublinha exigência máxima mesmo em encontros amigáveis, realça a integração de novos jogadores e aponta já à qualificação para o próximo Mundial
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
seleção nacional
futsal
jogadores
estágio
André Coelho

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt