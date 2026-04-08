André Coelho: jogos com o Japão são importantes na preparação da seleção nacional de futsal

O capitão da Seleção Nacional de futsal, André Coelho, destacou a importância dos dois jogos de preparação frente ao Japão, o primeiro esta quinta-feira, dia 9 e o segundo no sábado, dia 11. Sublinhou que, apesar de serem encontros particulares, representam momentos fundamentais no processo de trabalho da equipa orientada por Jorge Braz, sobretudo numa fase em que já se começa a olhar para a qualificação para o Mundial do próximo ano. Em conversa com o Diário de Notícias, o internacional português explicou que estes períodos de concentração assumem um papel determinante na consolidação das ideias do selecionador e na integração de novos elementos no grupo. “São dois jogos amigáveis, mas acabam por ser sempre muito importantes para nós, porque são momentos em que estamos juntos e em que conseguimos trabalhar aspetos específicos da Seleção, que é completamente diferente dos clubes. Estes pequenos estágios são fundamentais para conhecermos melhor as ideias do mister, para convivermos e também para integrarmos os jogadores novos”, afirmou.André Coelho disse ainda que este tipo de estágios permite criar continuidade no trabalho da equipa nacional ao longo da época. “As pessoas veem sobretudo o produto final, que são os jogos nas grandes competições, mas este trabalho vai sendo feito ao longo da época. Estes momentos são essenciais para preparar aquilo que queremos fazer no futuro e para continuarmos a crescer enquanto equipa”..O capitão português garantiu que o nível de exigência se mantém elevado independentemente do carácter oficial ou particular dos encontros. “O mister exige sempre o máximo de nós e nós próprios também exigimos isso de nós. Representar a Seleção é o ponto mais alto da carreira de qualquer jogador e, por isso, seja em jogos amigáveis ou em competições oficiais, o objetivo é sempre dar tudo para continuar aqui e ajudar a equipa”, sublinhou.Sobre os jogos em Coimbra, no Pavilhão Mário Mexia, André Coelho mostrou-se confiante no apoio do público e destacou a importância de aproximar a Seleção dos adeptos em diferentes zonas do país. “Sabemos que Coimbra gosta muito de futsal e já não é a primeira vez que jogamos lá. É importante levarmos a Seleção a todo o país, estarmos próximos das pessoas e sentirmos esse apoio. Esperamos naturalmente conseguir dois bons resultados, mas acima de tudo queremos mostrar qualidade e competitividade”. Sobre a equipa do Japão o internacional português alertou para as características da equipa asiática, destacando a sua intensidade e qualidade individual. “O Japão tem jogadores muito competitivos e fisicamente fortes, apostam muito no um contra um e têm pivôs bastante fortes. Temos analisado a equipa, mas o nosso foco principal continua a ser aquilo que controlamos e o que temos de melhorar no nosso jogo”.O capitão da Seleção Nacional reforçou ainda que a evolução constante faz parte da identidade do grupo, independentemente dos resultados alcançados no passado. “Nunca está tudo certo, mesmo quando ganhámos títulos, e nunca está tudo errado quando perdemos. Estamos sempre a procurar melhorar, seja na parte defensiva, ofensiva ou estratégica. Trabalhamos todos os dias para estar o mais preparados possível”, afirmou.No que diz respeito ao seu papel enquanto capitão, André Coelho assumiu como prioridade ajudar os jogadores mais jovens a integrarem-se rapidamente no ambiente da equipa. “Tive excelentes exemplos quando cheguei à Seleção e agora procuro passar essa experiência aos mais novos. Temos uma forma de estar muito própria, com respeito, compromisso e foco no trabalho, e queremos que todos percebam rapidamente o que significa representar esta equipa”, disse, acrescentando que, sobre o futuro ao serviço da Seleção, não quer fazer projeções a longo prazo. “Não faço planos a longo prazo. Sinto-me bem física e mentalmente e quero continuar aqui mais alguns anos, mas a prioridade será sempre a Seleção. Quem estiver melhor preparado deve estar aqui”, concluiu..Entrada de campeão: Portugal esmagador na estreia no Europeu de Futsal