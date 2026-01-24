Entrada de campeão: Portugal esmagador na estreia no Europeu de Futsal

A Seleção Nacional de futsal entrou de forma convincente no Campeonato da Europa ao vencer, este sábado, a Itália por 6-2, em Ljubljana, reforçando desde o primeiro jogo o estatuto de favorita à conquista do tricampeonato continental.Num duelo entre duas seleções históricas na modalidade, a partida começou com sobressalto para Portugal. A Itália adiantou-se no marcador aos dois minutos, por Carmelo Musumeci, aproveitando uma falha na marcação e assinando um remate colocado que surpreendeu Bernardo Paçó. O golo, no entanto, serviu apenas de estímulo para a formação orientada por Jorge Braz, que respondeu com intensidade, domínio territorial e um ritmo ofensivo instalado bem dentro do meio-campo adversário.A insistência portuguesa acabou por dar frutos ainda antes do intervalo, com Diogo Santos a empatar após um pontapé de linha lateral executado com rapidez. A igualdade ajustava-se ao primeiro tempo, que registou números expressivos: Portugal somou 19 remates (7 enquadrados), contra apenas 8 da Itália (3 à baliza), tendo ainda controlado a posse de bola (65% para 35%)..O segundo tempo confirmou a superioridade lusa. Mais agressivo nos duelos, mais rápido na circulação e mais eficaz na finalização, Portugal virou o resultado com dois golos consecutivos de Kutchy, aos 24’ e 25’, momentos que alteraram por completo o rumo do encontro. Pouco depois, Rúben Góis estreou-se a marcar em fases finais e dilatou para 4-1, na sequência de uma recuperação alta de Tiago Brito.A Itália ainda voltou ao marcador por via de um autogolo, mas o adversário já não tinha capacidade para contrariar o domínio português. Na reta final, Diogo Santos bisou e Bruno Coelho, com um remate de baliza a baliza, selou o resultado final em 6-2, expressando no marcador aquilo que o jogo evidenciara em campo..A UEFA atribuiu o prémio de melhor em campo a Kutchy, autor de dois golos, inúmeras conduções progressivas e várias ações de rutura que desorganizaram a defensiva transalpina. Com 7 remates, 3 dribles eficazes e 2 recuperações em zonas altas, o ala português foi decisivo tanto no resultado como na criação de desequilíbrios.Além do resultado e da exibição, a seleção portuguesa soma os primeiros três pontos no Grupo D, que inclui ainda Polónia e Hungria. Com o arranque favorável, bastará agora confirmar o favoritismo para assegurar a passagem aos quartos-de-final e continuar a discutir um título que Portugal já ergueu em 2018 e 2022. .Jorge Braz: objetivo é chegar à final do Europeu para depois pensar em ganhá-lo pela terceira vez.Seleção nacional de Futsal sonha ser tricampeã europeia. "Queremos muito chegar a essa etapa final"