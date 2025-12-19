Seleção nacional de Futsal sonha ser tricampeã europeia. "Queremos muito chegar a essa etapa final"

A seleção bicampeã europeia de futsal está no Algarve em estágio, onde vai realizar mais dois encontros de preparação para o Campeonato da Europa, que decorre entre 24 de janeiro e 7 de fevereiro do próximo ano. A Ucrânia é a equipa adversária dos portugueses. As duas seleções defrontam-se esta sexta-feira, 19 de dezembro, e voltam a medir forças no domingo.Este estágio decorre na cidade de Tavira. Os dois jogos estão marcados para o Pavilhão Dr. Eduardo Mansinho, ambos com início às 19h45. Será aliás o regresso da formação nacional a esta quadra, onde defrontou a Espanha há 12 anos, também num jogo de preparação.Para o selecionador nacional Jorge Braz esta seleção da Ucrânia é “sem dúvida uma das melhores equipas para defrontar. É uma seleção que nos obriga a máxima exigência. Vai exigir o melhor de Portugal nos dois encontros. Trata-se da equipa que foi medalha de bronze no último mundial, por isso não será um adversário fácil para nós”.Nos confrontos entre Portugal e Ucrânia há um equilíbrio nos resultados. Dos 12 jogos que que as duas equipas realizaram, entre partidas oficiais e particulares, a equipa portuguesa soma cinco vitórias, três empates e três derrotas. O último jogo entre as duas seleções realizou-se em agosto de 2024, durante a preparação para o Mundial do Uzbequistão. Jorge Braz adianta ainda que: “temos de entrar em campo como se já estivéssemos no Campeonato da Europa. O nosso registo, mesmo em jogos de preparação, é o registo de um europeu. A nossa exigência é a de termos concentração máxima e por isso temos de manter a cultura que temos tido na Seleção “A”. Nós somos o exemplo para todas as seleções de futsal, por isso temos de ser nós a perceber a importância do que fazemos ao longo de todo o processo de preparação, do que fazemos todos os dias."Sobre a possibilidade de conquistar o terceiro título europeu, o selecionador nacional não nega que esse é o objetivo de todos, mas o mais importante é a cultura que todas as seleções de Futsal devem ter, a começar pela seleção principal: “se interiorizarmos quais são os nossos comportamentos, a forma como nos preparamos para encontros como estes, quando chegarmos à fase final do europeu já sabemos exatamente o que temos de fazer. É um processo. A nossa seleção tem de ser um exemplo todos os dias. Isso depois facilita o caminho para estarmos preparados. Queremos muito chegar a essa etapa final, mas antes o foco é o trabalho diário”, concluiu.De recordar que Portugal está no Grupo D do Europeu. Irá defrontar a Itália, a Polónia e a Hungria, na primeira fase. Portugal esteve em 11 das 13 edições de Campeonatos da Europa de Futsal já realizadas (não participou em 1996 e 2001), sendo que organizou o Euro em 2007 em Gondomar.