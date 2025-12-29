Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jorge Braz: objetivo é chegar à final do Europeu para depois pensar em ganhá-lo pela terceira vez
Desporto

Jorge Braz: objetivo é chegar à final do Europeu para depois pensar em ganhá-lo pela terceira vez

O selecionador Nacional de Futsal quer superar a meta de 50 mil atletas federados em 2026. Faz um balanço positivo do percurso da modalidade, mas ainda quer mais.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Europeu
seleção nacional de futsal
futsal
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt