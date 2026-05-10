Amarante vence o União de Santarém e garante subida à II Liga de futebol

O Amarante garantiu a subida à II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o União de Santarém, por 1-0, em jogo da 13.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3.Com este resultado, alcançado com um golo de Arome, aos 83 minutos, o Amarante, que subiu à Liga 3 em 2023/24, está em primeiro com 28 pontos, mais três do que a Académica, e mais oito do que Belenenses (menos um jogo), e a uma jornada do final já assegurou uma das duas vagas de subida direta aos escalões profissionais, enquanto o terceiro vai disputar o play-off com o 16.º da II Liga..O Amarante nunca disputou a II Liga, que se realiza desde 1990/91, e esteve pela última vez no segundo escalão em 1988/89, época em que terminou no 17.º lugar da Zona Norte da II Divisão, então dividida em três séries, e foi despromovido..I Liga teve 36 clubes diferentes a descer de divisão neste século e só 13 conseguiram regressar.Farioli destaca união no FC Porto e já prepara mudanças para a próxima época