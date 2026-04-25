O AFS só venceu um jogo e consumou a descida à II Liga após o empate com o Rio Ave na 30.ª jornada.
O AFS só venceu um jogo e consumou a descida à II Liga após o empate com o Rio Ave na 30.ª jornada.FOTO: JOSÉ COELHO/LUSA
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I Liga teve 36 clubes diferentes a descer de divisão neste século e só 13 conseguiram regressar

Insolvências de Salgueiros, Olhanense, União da Madeira, extinções e interrupções dos seniores de Campomaiorense e Naval ou a divisão no Restelo já levaram clubes históricos às distritais.
Frederico Bártolo
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