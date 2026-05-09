Farioli destaca união no FC Porto e já prepara mudanças para a próxima época

Francesco Farioli fez este sábado a antevisão ao encontro entre o FC Porto e o AFS, marcado para domingo, às 18h00, referente à 33.ª jornada da I Liga. Já campeão nacional, o técnico italiano garantiu que a equipa continua focada em terminar a temporada da melhor forma e ainda igualar o recorde de 91 pontos no campeonato. “O objetivo é ganhar os dois jogos que faltam”, afirmou Farioli, deixando claro que o título conquistado não altera a exigência competitiva do grupo. O treinador explicou que quer ver a mesma “raiva, desejo e atitude” da equipa nos desafios que faltam disputar, apesar do ambiente de festa vivido nos últimos dias.O técnico admitiu que só percebeu verdadeiramente a dimensão da conquista depois de deixar o estádio e encontrar os adeptos portistas. “Só fora do estádio, quando vi os adeptos, é que percebi que algo muito bom tinha acontecido”,referiu, recordando os festejos após a vitória diante do Alverca. Ainda assim, sublinhou que o grupo já voltou ao trabalho com total concentração na reta final da época. Farioli abordou também o planeamento da próxima temporada e confirmou que já existem reuniões regulares com André Villas-Boas e com o departamento de scouting. O treinador revelou que o clube está atento ao mercado e admitiu que o ataque é um dos setores que poderá sofrer alterações durante o verão.“Há posições que precisam de algo”, reconheceu, apontando a situação física de Samu e a avaliação em torno de Terem Moffi como temas prioritários. O italiano lembrou ainda que as contratações de inverno, como Seko Fofana e Oskar Pietuszewski, acabaram por ter um impacto importante na equipa, sobretudo numa fase marcada por lesões e maior gestão física do plantel. Na conferência de imprensa, Farioli voltou também a recordar a experiência difícil vivida no Ajax antes de chegar ao Dragão. O treinador considerou que o trabalho desenvolvido nessa temporada foi semelhante ao realizado no FC Porto, mas explicou que existem fatores internos decisivos para alcançar o sucesso. “Para teres condições para o sucesso, isto tem de vir desde o topo, com todos a puxar para o mesmo lado”, afirmou. O técnico destacou ainda o apoio recebido da estrutura portista, elogiando o presidente, o staff técnico e o compromisso demonstrado pelos jogadores ao longo da época. Entre os temas individuais, Farioli deixou elogios a Victor Froholdt, destacando a evolução e maturidade demonstradas pelo médio durante a temporada. O treinador garantiu existir vontade do clube em manter os jogadores mais importantes do plantel e revelou que os próximos jogos também servirão para observar atletas com menos minutos. Sobre Dominik Prpic, explicou que a perda de espaço esteve relacionada com a forte concorrência no centro da defesa, sobretudo após a chegada de Thiago Silva, mas salientou que o jovem defesa “teve uma progressão muito forte” ao longo da época.O técnico confirmou ainda que Jan Bednarek treinou normalmente este sábado, apesar do assalto à sua residência na última noite. “Esteve aqui connosco hoje de manhã a treinar com a equipa”, disse Farioli, elogiando a personalidade e liderança do internacional polaco. Questionado sobre a possibilidade de lançar jovens jogadores nos últimos encontros da temporada, o treinador deixou claro que a prioridade continua a ser vencer. “Não vou mudar dois ou três jogadores só porque o nosso trabalho já está feito”, garantiu..FC Porto. Farioli garante que não está focado nas celebrações.Farioli: o filósofo da estética ganhou o campeonato na pragmática