Algarve pode receber prólogo do Rali Dakar de 2027

O Rali Dakar de todo-o-terreno não vai realizar-se na Arábia Saudita em 2027, havendo o plano de regressar em 2028. Fonte próxima revelou à Lusa que Portugal e Marrocos estão na corrida pela prova.

A organização explicou que esta mudança se deve aos "recentes desenvolvimentos na região", na sequência dos conflitos entre os huthis do Iémen e a Arábia Saudita.

"O Dakar 2027 irá realizar-se. A edição de 2027 decorrerá num território diferente e será organizada pela ASO. O local será anunciado separadamente nos próximos dias. A ASO está em contacto direto com os concorrentes, as equipas e os parceiros para os apoiar nesta transição", pôde ler-se no comunicado.

As equipas já foram informadas da alteração, mas ainda falta divulgar os pormenores do percurso e do programa da competição, que pode ter a partida e o prólogo no Algarve, e as etapas em Marrocos. Espanha também está a ser apontada como hipótese.

Numa nota publicada no sítio da prova na internet, a Amaury Sport Organization (ASO), empresa responsável pela organização de, entre outras provas, do rali Dakar de todo-o-terreno e da Volta a França em bicicleta, confirmou que a edição de 2027 ruma a outras paragens, regressando à Arábia Saudita em 2028 para assinalar a 50.ª edição.

"A Arábia Saudita acolherá o Dakar em 2028, numa edição histórica que assinalará a 50.ª realização do rali. As duas organizações já estão a trabalhar em conjunto para tornar este marco num momento excecional, com o compromisso comum de voltar a realizar um evento emblemático e de dimensão mundial, segundo os mais elevados padrões de qualidade", lê-se.

A concretizar-se, pode ser o regresso do Dakar a Portugal, 19 anos depois do cancelamento da edição de 2008, que tinha como objetivo ligar Lisboa à capital senegalesa.