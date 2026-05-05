Organização garante rali Dakar na Arábia Saudita em 2027 apesar de conflito

O rali Dakar de todo-o-terreno será disputado na Arábia Saudita pela oitava edição consecutiva, apesar do conflito no Médio Oriente, assegurou esta terça-feira, 5 de maio, a organização da prova, na apresentação da 49.ª edição do evento, em Paris.A próxima edição realiza-se entre 1 e 15 de janeiro de 2027 e será aquela com maior número de quilómetros cronometrados desde que a prova chegou àquele país do Médio Oriente, em 2020.Ao todo, serão 13 etapas mais um prólogo, com 5.320 quilómetros cronometrados, de um total de 8.390.A prova terá início em King Abdullah Economic City e o percurso disputa-se em direção ao Mar Vermelho.“O Dakar 2027 apresenta, sensivelmente, a maior quilometragem de especiais da era saudita”, informou a organização, na sua página na internet.A edição de 2027 do rali Dakar de todo-o-terreno foi apresentado pelo diretor da prova, David Castera, no Instituto do Mundo Árabe, em Paris.A especial mais longa será a 10.ª, com 515 quilómetros ao cronómetro, enquanto que a etapa mais longa será a 12.ª, com 905 quilómetros.De acordo com David Castera, “a quantidade de areia será maior do que a da edição deste ano”.