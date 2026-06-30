AC Milan anuncia a contratação de Gonçalo Ramos por um valor recorde 74 milhões de euros

O internacional português Gonçalo Ramos foi esta terça-feira, 30 de junho, anunciado como reforço do AC Milan treinado por Ruben Amorim, tendo assinado contrato válido até 2031.De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o Paris Saint-Germain receberá 74 milhões de euros mais bónus pela transferência do avançado. Ou seja, de acordo com o mesmo diário desportivo, trata-se da contratação mais cara da história do AC Milan, superando os 49,5 milhões pagos ao Lille em 2019 por Rafael Leão.Gonçalo Ramos, de 25 anos, marcou 45 golos em 131 jogos em três épocas pelo PSG, tendo conquistado duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia, uma Taça Intercontinental, três Ligas francesas, duas Taças de França e três Supertaças de França.O avançado encontra-se no momento ao serviço da seleção nacional no Mundial 2026, durante o qual somou apenas sete minutos na partida com a RD Congo, sendo que irá apresentar-se no seu novo clube assim que terminar a sua participação no torneio.Além de ser treinado por Ruben Amorim, Gonçalo Ramos irá jogar com outro português, o extremo Rafael Leão. .Ruben Amorim chega a acordo para treinar o AC Milan