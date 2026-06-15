Ruben Amorim chega a acordo para treinar o AC Milan

Ruben Amorim vai ser o próximo treinador do AC Milan, com contrato válido até junho de 2028.A notícia foi adiantada esta segunda-feira, 15 de junho, pelo jornal A Bola e pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano na rede social X..O treinador português, que em janeiro foi despedido do Manchester United, é esperado nas próximas horas em Milão para completar as formalidades relativas à contratação.Em cima da mesa estão um valor que ronda os 3,5 milhões de euros líquidos por cada um dos dois anos de contrato, sendo que existe ainda a uma opção de renovação por uma terceira temporada.Ruben Amorim vai suceder ao italiano Massimiliano Allegri, que foi demitido no final da última época depois de ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões, por ter ficado em quinto lugar na Série A.