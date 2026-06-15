Ruben Amorim treinou o Manchester United até janeiro.
Ruben Amorim treinou o Manchester United até janeiro.FOTO: Manchester United
Desporto

Ruben Amorim chega a acordo para treinar o AC Milan

O treinador português vai assinar contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção.
Carlos Nogueira
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Ruben Amorim vai ser o próximo treinador do AC Milan, com contrato válido até junho de 2028.

A notícia foi adiantada esta segunda-feira, 15 de junho, pelo jornal A Bola e pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano na rede social X.

O treinador português, que em janeiro foi despedido do Manchester United, é esperado nas próximas horas em Milão para completar as formalidades relativas à contratação.

Em cima da mesa estão um valor que ronda os 3,5 milhões de euros líquidos por cada um dos dois anos de contrato, sendo que existe ainda a uma opção de renovação por uma terceira temporada.

Ruben Amorim vai suceder ao italiano Massimiliano Allegri, que foi demitido no final da última época depois de ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões, por ter ficado em quinto lugar na Série A.

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