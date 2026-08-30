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Carlos Lopes acelera no encalço do benfiquista Luís Horta, que viria pouco depois a ultrapassar. O ataque do campeão olímpico da maratona foi decisivo para colocar o Sporting na frente da corrida que celebrou a 50.ª edição da estafeta Cascais-Lisboa, em março de 1984.Arquivo DN
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1984. Esticão de Lopes vale triunfo leonino na 50.ª Cascais-Lisboa

A estafeta é uma das mais antigas competições nacionais de estrada. A última vez que a prova se disputou foi em 2019, mas em novembro deste ano estará de regresso. Campeão olímpico brilhou em 1984.
Pedro Sequeira
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A estafeta Cascais-Lisboa é uma das mais antigas provas de atletismo em Portugal, tendo começado a disputar-se em 1932, embora nem todos os anos. Em 1984 celebrou-se a 50.ª edição, que teve como grande protagonista o campeão olímpico Carlos Lopes – na 3.ª transmissão de testemunho, acelerou o ritmo da corrida e logo ultrapassou Luís Horta (Benfica) colocando o Sporting na liderança, que não mais fugiu até final, confirmada por Fernando Mamede e João Lopes da Silva ( Carlos Cabral e Joaquim Pinheiro completaram o quinteto leonino e fizeram os primeiros dois percursos).

Domingos Castro entrega o testemunho ao irmão, Dionísio, na edição 54, em 1988.
Domingos Castro entrega o testemunho ao irmão, Dionísio, na edição 54, em 1988.Arquivo DN
O Benfica foi o primeiro vencedor da Cascais-Lisboa, em 1932. A equipa era composta por Manuel Santos, João Miguel, Armando Silva e Armindo Farinha.
O Benfica foi o primeiro vencedor da Cascais-Lisboa, em 1932. A equipa era composta por Manuel Santos, João Miguel, Armando Silva e Armindo Farinha. Arquivo DN
Fernando Mamede, vulto do atletismo português, participou em várias edições.
Fernando Mamede, vulto do atletismo português, participou em várias edições.Arquivo DN
Em 1938, a 6.ª Cascais-Lisboa foi ganha pelo Belenenses. Coube a Armando Correia cortar a meta, completando o último percurso da estafeta.
Em 1938, a 6.ª Cascais-Lisboa foi ganha pelo Belenenses. Coube a Armando Correia cortar a meta, completando o último percurso da estafeta.Arquivo DN
O momento do ataque de Carlos Lopes a Luís Graça, na edição 50 da Cascais-Lisboa
O momento do ataque de Carlos Lopes a Luís Graça, na edição 50 da Cascais-LisboaArquivo DN
Imagem espectacular de Aniceto Simões (Sporting), na Marginal, à frente de uma caravana de carros e motos. Foi em 1981, na 48.ª edição da prova.
Imagem espectacular de Aniceto Simões (Sporting), na Marginal, à frente de uma caravana de carros e motos. Foi em 1981, na 48.ª edição da prova.Arquivo DN
A reportagem do DN destacou o esticão de Carlos Lopes na corrida.
A reportagem do DN destacou o esticão de Carlos Lopes na corrida.Arquivo DN

A última vez que a prova se disputou foi em 2019, mas em novembro deste ano estará de regresso à estrada (agora com Cascais-Oeiras-Lisboa) para a sua 81.ª edição. O DN ‘mergulhou’ no seu arquivo e traz-lhe algumas das melhores imagens da competição que fomos captando ao longo do tempo.

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