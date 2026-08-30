1984. Esticão de Lopes vale triunfo leonino na 50.ª Cascais-Lisboa
A estafeta Cascais-Lisboa é uma das mais antigas provas de atletismo em Portugal, tendo começado a disputar-se em 1932, embora nem todos os anos. Em 1984 celebrou-se a 50.ª edição, que teve como grande protagonista o campeão olímpico Carlos Lopes – na 3.ª transmissão de testemunho, acelerou o ritmo da corrida e logo ultrapassou Luís Horta (Benfica) colocando o Sporting na liderança, que não mais fugiu até final, confirmada por Fernando Mamede e João Lopes da Silva ( Carlos Cabral e Joaquim Pinheiro completaram o quinteto leonino e fizeram os primeiros dois percursos).
A última vez que a prova se disputou foi em 2019, mas em novembro deste ano estará de regresso à estrada (agora com Cascais-Oeiras-Lisboa) para a sua 81.ª edição. O DN ‘mergulhou’ no seu arquivo e traz-lhe algumas das melhores imagens da competição que fomos captando ao longo do tempo.