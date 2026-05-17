Os ciclistas alinhados antes da partida para as Caldas da Rainha, de onde regressariam a Lisboa para concluir a prova. A corrida de 182 quilómetros teria como vencedor o sportinguista João Lourenço.
1940. Ir de Lisboa às Caldas e voltar numa prova com emoção até ao fim

Competição de ciclismo teve forte adesão do público e foi considerada pelo DN uma "boa prova de propaganda" para a organização. João Lourenço (Sporting) bateu concorrência ao 'sprint'.
Lisboa - Caldas da Rainha - Lisboa. Foram 182 quilómetros de estrada em cima de uma bicicleta, numa corrida organizada pela União Velocipédica Portuguesa que, escreveu o DN, “proporcionou espetáculo de muito agrado e constituiu boa prova de propaganda”.

O corredor João Lourenço (Sporting), com a sua bicicleta Origan, festejou a vitória na prova.
O vencedor João Lourenço e mais seis ciclistas concluíram a corrida em 5 horas, 19 minutos e 15 segundos, uma média de 34,205 kms/hora.
Os 182 kms ficaram também marcados pela desistência de cinco ciclistas. Dois não se apresentaram à partida.
A maior parte do trajeto fez-se com os corredores em pelotão. O ataque decisivo acontece em Loures.
A reportagem do DN, publicada a 13 de maio de 1940.
Até pela emoção que durou até final, isto porque o vencedor só seria conhecido já em cima da linha da meta: a honra coube ao sportinguista João Lourenço, que “utilizou a conhecida bicicleta ‘Origan’”, batendo ao sprint os seis ciclistas que o acompanharam até final, Luiz Longo (Sporting), Felipe de Melo (Benfica), Alfredo Trindade (Belenenses), Aniceto Bruno (Belenenses), José Albuquerque (Sporting) e Aristides Martins (Campo de Ourique). Os sete concluíram a corrida, disputada em maio de 1940, com o tempo de 5 horas, 19 minutos e 15 segundos.

