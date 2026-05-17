1940. Ir de Lisboa às Caldas e voltar numa prova com emoção até ao fim

Lisboa - Caldas da Rainha - Lisboa. Foram 182 quilómetros de estrada em cima de uma bicicleta, numa corrida organizada pela União Velocipédica Portuguesa que, escreveu o DN, "proporcionou espetáculo de muito agrado e constituiu boa prova de propaganda". .Até pela emoção que durou até final, isto porque o vencedor só seria conhecido já em cima da linha da meta: a honra coube ao sportinguista João Lourenço, que "utilizou a conhecida bicicleta 'Origan'", batendo ao sprint os seis ciclistas que o acompanharam até final, Luiz Longo (Sporting), Felipe de Melo (Benfica), Alfredo Trindade (Belenenses), Aniceto Bruno (Belenenses), José Albuquerque (Sporting) e Aristides Martins (Campo de Ourique). Os sete concluíram a corrida, disputada em maio de 1940, com o tempo de 5 horas, 19 minutos e 15 segundos.