1933. Um Porto-Lisboa em ciclismo com direito a recordes de um "ás" das bicicletas

Corria o mês de agosto de 1933 e as atenções da atualidade desportiva portuguesa estavam viradas para o ciclismo, mais concretamente para a XI edição do Porto-Lisboa em ciclismo. O DN\u0010antecipara uma “disputa brilhantíssima” e a prova deu-lhe razão. .O grande vencedor seria João Francisco, corredor do Clube Atlético de Campo de Ourique. E com direito a recordes. Não só foi o primeiro a vencer a prova por três vezes, como obteve, na altura, o melhor tempo de sempre na competição, ligando as duas cidades em 11 horas, 42 minutos e 15 segundos.