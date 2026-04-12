O momento da vitória histórica de João Francisco, que ficaria registada nas páginas da “Vida Desportiva”, no DN. “Um ás”, escreveu o jornal sobre o corredor do Clube Atlético de Campo de Ourique.
O momento da vitória histórica de João Francisco, que ficaria registada nas páginas da “Vida Desportiva”, no DN. “Um ás”, escreveu o jornal sobre o corredor do Clube Atlético de Campo de Ourique. Arquivo DN
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1933. Um Porto-Lisboa em ciclismo com direito a recordes de um "ás" das bicicletas

João Francisco, do Clube Atlético de Campo de Ourique, venceu a XI edição da prova. Foi o primeiro a conseguir o feito por três vezes e logo com novo recorde: 11 horas, 42 minutos e 15 segundos.
Pedro Sequeira
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Corria o mês de agosto de 1933 e as atenções da atualidade desportiva portuguesa estavam viradas para o ciclismo, mais concretamente para a XI edição do Porto-Lisboa em ciclismo. O DNantecipara uma “disputa brilhantíssima” e a prova deu-lhe razão.

Os ciclistas da XI edição da prova, numa foto de grupo antes da partida. A caravana era composta por “21 inscritos e mais 2 sportinguistas que corriam por fora”.
Os ciclistas da XI edição da prova, numa foto de grupo antes da partida. A caravana era composta por “21 inscritos e mais 2 sportinguistas que corriam por fora”.Arquivo DN
Santos Duarte, ciclista do Benfica, a ser felicitado após o 2.º lugar na prova.
Santos Duarte, ciclista do Benfica, a ser felicitado após o 2.º lugar na prova.Arquivo DN
No XI Porto-Lisboa, cinco ciclistas registaram tempos abaixo do anterior recorde.
No XI Porto-Lisboa, cinco ciclistas registaram tempos abaixo do anterior recorde.Arquivo DN
A fez-se partida logo às primeiras horas do dia no Porto.
A fez-se partida logo às primeiras horas do dia no Porto.Arquivo DN
Edição de 7 de agosto de 1933 do DN, com destaque para o ciclismo nas páginas da "Vida Desportiva".
Edição de 7 de agosto de 1933 do DN, com destaque para o ciclismo nas páginas da "Vida Desportiva".

O grande vencedor seria João Francisco, corredor do Clube Atlético de Campo de Ourique. E com direito a recordes. Não só foi o primeiro a vencer a prova por três vezes, como obteve, na altura, o melhor tempo de sempre na competição, ligando as duas cidades em 11 horas, 42 minutos e 15 segundos.

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