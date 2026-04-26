1936. Quando os Vendedores de Jornais foram mais fortes que Sporting, Benfica e Belenenses

Apresentaram-se à prova, que teve início no Campo das Salésias e final no Campo Grande, 43 atletas de quatro equipas: Vendedores de Jornais (14), Belenenses (12), Benfica (10) e Sporting (7). A corrida passou pela Junqueira, Santo Amaro, Alcântara, Campolide, Sete Rios, Luz, Lumiar e Alameda das Linhas de Torres, antes de se dirigir à meta, e foi concluída pelo vencedor em 51 minutos e 35 segundos. .O autor da proeza foi o número 40, Jaime Mendes, da equipa Vendedores de Jornais, superando os colegas de equipa e toda a concorrência que vinha dos três maiores clubes da capital. Um “êxito popular e desportivo”, escreveu o DN, reforçando o elogio: “Tudo foi brilhante de princípio ao fim”..1934. Estudantes de Madrid e Lisboa mediram forças em ‘dérbis’ ibéricos