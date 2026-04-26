O momento em que o vencedor Jaime Mendes, da equipa Vendedores de Jornais, cortou a meta no Campo Grande. Bateu os 42 rivais e terminou os 15 km da prova, organizada pelo jornal “Os Sports”, em 51 minutos e 35 segundos.
O momento em que o vencedor Jaime Mendes, da equipa Vendedores de Jornais, cortou a meta no Campo Grande. Bateu os 42 rivais e terminou os 15 km da prova, organizada pelo jornal “Os Sports”, em 51 minutos e 35 segundos.Arquivo DN
Desporto

1936. Quando os Vendedores de Jornais foram mais fortes que Sporting, Benfica e Belenenses

Os 15 quilómetros da “Pequena Maratona”, organizada pelo jornal “Os Sports”, em 1936, passaram por vários pontos de Lisboa e a prova mereceu até o aplauso do DN.
Pedro Sequeira
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Apresentaram-se à prova, que teve início no Campo das Salésias e final no Campo Grande, 43 atletas de quatro equipas: Vendedores de Jornais (14), Belenenses (12), Benfica (10) e Sporting (7). A corrida passou pela Junqueira, Santo Amaro, Alcântara, Campolide, Sete Rios, Luz, Lumiar e Alameda das Linhas de Torres, antes de se dirigir à meta, e foi concluída pelo vencedor em 51 minutos e 35 segundos.

Passagem da corrida por Campolide. O DN deu os parabéns a “Os Sports” pela organização: “A ‘Pequena Maratona’ não podia ter sido mais feliz”.
Passagem da corrida por Campolide. O DN deu os parabéns a “Os Sports” pela organização: “A ‘Pequena Maratona’ não podia ter sido mais feliz”.Arquivo DN
O vencedor Jaime Mendes a ser cumprimentado pelo público.
O vencedor Jaime Mendes a ser cumprimentado pelo público.Arquivo DN
A corrida percorreu várias zonas de Lisboa. Na imagem, o público e alguns dos ciclistas que prestavam apoio aos atletas.
A corrida percorreu várias zonas de Lisboa. Na imagem, o público e alguns dos ciclistas que prestavam apoio aos atletas.Arquivo DN
Jaime Mendes líder no Largo da Luz. Uma “luzida comitiva de automóveis, motos e ciclistas” seguiu-o de perto.
Jaime Mendes líder no Largo da Luz. Uma “luzida comitiva de automóveis, motos e ciclistas” seguiu-o de perto.
António Fonseca, do Sporting, foi o 2.º classificado. O 3.º foi outro leão, Adelino Tavares.
António Fonseca, do Sporting, foi o 2.º classificado. O 3.º foi outro leão, Adelino Tavares.Arquivo DN
A peça publicada pelo DN, em espaço dedicado à "Vida Desportiva".
A peça publicada pelo DN, em espaço dedicado à "Vida Desportiva".

O autor da proeza foi o número 40, Jaime Mendes, da equipa Vendedores de Jornais, superando os colegas de equipa e toda a concorrência que vinha dos três maiores clubes da capital. Um “êxito popular e desportivo”, escreveu o DN, reforçando o elogio: “Tudo foi brilhante de princípio ao fim”.

O momento em que o vencedor Jaime Mendes, da equipa Vendedores de Jornais, cortou a meta no Campo Grande. Bateu os 42 rivais e terminou os 15 km da prova, organizada pelo jornal “Os Sports”, em 51 minutos e 35 segundos.
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