1934. Estudantes de Madrid e Lisboa mediram forças em ‘dérbis’ ibéricos

O primeiro dia do evento, em Lisboa, contou com cobertura pormenorizada do DN, desde a cerimónia de abertura, em que escutaram os hinos de Portugal e Espanha, à deslocação tardia de uma delegação de estudantes de Madrid que, acompanhados de “alguns dos seus camaradas de Lisboa”, foram até à sede do “Sporting Club de Portugal, sendo ali obsequiados com um ‘Porto de Honra’”. Do primeiro dia de provas resultariam dois recordes, ambos espanhóis: a melhor marca de 100 metros e no lançamento do disco..1960. Quando a alta velocidade da Fórmula 1 ecoava nas ruas do Porto