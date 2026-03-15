Desporto

1934. Estudantes de Madrid e Lisboa mediram forças em ‘dérbis’ ibéricos

Em maio de 1934, teve lugar o primeiro Lisboa-Madrid Académico de Atletismo, no qual estudantes universitários das capitais ibéricas mediam forças “oferecendo ao público fartos motivos de aplauso”.
Cristóvão, um dos jovens universitários portugueses, alcançou a marca de 3,03 metros no salto à vara e deu o triunfo a Lisboa nesta categoria.
Cristóvão, um dos jovens universitários portugueses, alcançou a marca de 3,03 metros no salto à vara e deu o triunfo a Lisboa nesta categoria.ARQUIVO DN
Publicado a

O primeiro dia do evento, em Lisboa, contou com cobertura pormenorizada do DN, desde a cerimónia de abertura, em que escutaram os hinos de Portugal e Espanha, à deslocação tardia de uma delegação de estudantes de Madrid que, acompanhados de “alguns dos seus camaradas de Lisboa”, foram até à sede do “Sporting Club de Portugal, sendo ali obsequiados com um ‘Porto de Honra’”. Do primeiro dia de provas resultariam dois recordes, ambos espanhóis: a melhor marca de 100 metros e no lançamento do disco.

Na primeira prova de velocidade, 83 metros barreiras, Portugal superou Espanha no duelo universitário.
Na primeira prova de velocidade, 83 metros barreiras, Portugal superou Espanha no duelo universitário.ARQUIVO DN
As equipas de basquetebol de Lisboa e Madrid. A reportagem do DN chamou atenção para a indumentária: as espanholas de “calção curto e camisola sem mangas”; as portuguesas “de calção e saia pelo joelho...”
As equipas de basquetebol de Lisboa e Madrid. A reportagem do DN chamou atenção para a indumentária: as espanholas de “calção curto e camisola sem mangas”; as portuguesas “de calção e saia pelo joelho...”ARQUIVO DN
ARQUIVO DN
Uma fase do jogo feminino de basquetebol. As jogadoras de Madrid venceriam as lisboetas por 8-2.
Uma fase do jogo feminino de basquetebol. As jogadoras de Madrid venceriam as lisboetas por 8-2.ARQUIVO DN
ARQUIVO DN
Cristóvão, um dos jovens universitários portugueses, alcançou a marca de 3,03 metros no salto à vara e deu o triunfo a Lisboa nesta categoria.
1960. Quando a alta velocidade da Fórmula 1 ecoava nas ruas do Porto
Desporto
Atletismo
edição impressa
DN Sport
Arquivo DN Sport
Diário de Notícias
www.dn.pt