Os oitavos de final da Taça de Portugal terão sete das 18 equipas de I Liga. Até aqui, caíram já 11 formações da principal divisão.

O número tem-se situado entre as oito e as nove equipas de I Liga apuradas nos oitavos de final nos últimos cinco anos, pelo que há uma ligeira vantagem de outras divisões nos comparativos. O ano passado, a título de exemplo, o Torreense, da II Divisão, venceu a competição.

O Sporting recebe o Atlético, da Liga 3, o FC Porto encontra a União de Leiria, fora, emblema da II divisão. O Benfica recebe o Tondela, da II Liga. Gil Vicente e Braga terão o único encontro de equipas da I Liga. Já o Estrela da Amadora vai a Felgueiras, da II Liga, e o Marítimo recebe o Lusitânia de Lourosa, também do segundo escalão.

Está já garantido que nos quartos de final estarão, pelo menos, uma equipa de II Liga e outra da Liga 3. Isto porque Farense e Académica embatem-se pelo bilhete, ambas na II Divisão. Vianense e Mafra têm a particularidade de protagonistar um confronto de Liga 3.

As equipas de I Divisão, fora três grandes e Braga, entraram na 3.ª eliminatória da prova. Aí, tombaram seis. Nessa, o Nacional caiu perante a Sanjoanense, fora, por 1-0; o Moreirense perdeu com a AFS (1-0), fora. O Académico de Viseu perdeu em Fátima; o Alverca caiu em Tondela; o Santa Clara em Mafra e o Famalicão em Paredes.

Na última eliminatória, a 4.ª, foram cinco eliminadas. O Rio Ave perdeu para o Vianense, o Casa Pia para o Atlético, na Tapadinha, e o Arouca em Mafra. O Estoril foi o único clube a perder em casa contra equipas de divisões secundárias, caindo com o Felgueiras (2-3). O Braga eliminou o V. Guimarães por 2-0 na casa do adversário do Minho.