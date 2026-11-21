O Mafra, da Liga 3, qualificou-se hoje, 21 de novembro, para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa ao Arouca, do escalão principal, por 2-1, em jogo da quarta eliminatória.

Depois de ter afastado da prova o Santa Clara, o Mafra voltou a surpreender uma equipa da I Liga, com golos de Camara e Leandro Alves, aos 40 e 50 minutos, respetivamente, enquanto os arouquenses reduziram por Ivan Barbero, aos 60.

Nos oitavos de final, a disputar entre 15 e 17 de dezembro, o Mafra vai visitar o vencedor do duelo entre Vianense, também do terceiro escalão, e o primodivisionário Rio Ave, marcado para domingo, no Minho.