O Sporting, finalista vencido da edição 2025/26, qualificou-se hoje, 21 de novembro, para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao golear o União da Serra, do Campeonato de Portugal, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Rafael Nel, aos 59 minutos, de grande penalidade, Irankunda, aos 61 e 73, e Geny Catamo, aos 70, marcaram os tentos que derrotaram o conjunto do quarto escalão do futebol luso.

Nos oitavos de final, os ‘leões’, que conquistaram a prova em 18 ocasiões, a última em 2024/25, voltam a jogar em casa, recebendo o vizinho Atlético, da Liga 3, que bateu o Casa Pia, da I Liga, por 1-0, entre 15 e 17 de dezembro.