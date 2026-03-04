Os Unsafe Space Garden tocam em Lisboa e no Porto, respetivamente a 9 e 10 de abril, antes e depois de uma digressão que os leva dos EUA aos Países Baixos.
Os Unsafe Space Garden tocam em Lisboa e no Porto, respetivamente a 9 e 10 de abril, antes e depois de uma digressão que os leva dos EUA aos Países Baixos.Foto: Matilde Cunha
Cultura

Unsafe Space Garden propõem ‘O Melhor e o Pior da Música Biológica’ para celebrar “os dois sítios” da vida

Começaram em 2019 e lançam agora o quinto álbum de originais, que é uma “celebração”, uma “transgressão” e uma “transcendência” da vida.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Cultura
Música portuguesa
edição impressa
B.Leza

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt