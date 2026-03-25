Sofia Escobar: “Evita veio fortalecer a capacidade que nós mulheres temos de lutar”
FOTO: Gerardo Santos
Cultura

Sofia Escobar: “Evita veio fortalecer a capacidade que nós mulheres temos de lutar”

Na estreia do musical Evita em Portugal, encenado por Paulo Sousa Costa, a atriz revela como procurou “a humanidade por trás da fachada” de Eva Perón e sublinha a atualidade política da personagem.
Cecília Carmo
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