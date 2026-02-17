Paulo Sousa Costa, encenador, produtor e fundador da Yellow Star Company.
Paulo Sousa Costa, encenador, produtor e fundador da Yellow Star Company.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Paulo Sousa Costa: “Não acredito num Estado que faz o papel do pai rico”

O encenador, produtor e fundador da Yellow Star Company critica a lógica de financiamento sem acompanhamento e exige que o dinheiro público “chegue ao público”.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Teatro
musical
Comédia
edição impressa
Paulo Sousa Costa
Yellow Star Company
encenador
diretor artistico

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt