Shaggy anunciado como nova atração do Rock in Rio Lisboa, no dia que será dedicado às lendas da música
Ícone do do reggae e do dancehall junta-se a Rod Stewart, Cyndi Lauper e 4 Non Blondes no Palco Mundo no dia 27 de junho.
Nome incontornável do reggae e do dancehall internacional, Shaggy é a mais nova atração confirmada no cartaz do Rock In Rio Lisboa. O artista vai tocar no Palco Mundo a 27 de junho, dia que foi nomeado como Legends Day.

"Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, Shaggy é uma das figuras mais icónicas e influentes da história do reggae e do dancehall. Criado entre a Jamaica e os Estados Unidos, o artista conquistou o público com a sua energia contagiante, carisma inconfundível e uma impressionante longevidade artística, afirmando-se como o único artista de dancehall a alcançar um disco de diamante", destaca a organização do evento no comunicado de anúncio do cartaz.

Desde o início da sua carreira, com o clássico “Oh Carolina”, Shaggy marca gerações, com oito músicas no ranking Billboard Hot 100 e sete álbuns no Billboard 200, incluindo quatro no Top 40, estando também entre os três artistas de reggae mais ouvidos de sempre no Spotify, ao lado de Bob Marley e Sean Paul.

O conhecido Mister Lover Lover junta-se aos já confirmados Rod Stewart, Cyndi Lauper e 4 Non Blondes.

“O Legends Day é feito de encontros, histórias e músicas que atravessam gerações. O Shaggy é sinónimo de diversão, boa energia e de músicas que toda a gente conhece e vai cantar do início ao fim. A estreia do 'Mr. Boombastic’ no Palco Mundo promete ser, literalmente, bombástica, com um concerto cheio de hits que marcaram gerações e continuam vivos até hoje. Com o Rod Stewart, a Cyndi Lauper e as 4 Non Blondes, este será um dia de celebração pura, para cantar, dançar e viver intensamente, todos juntos”, afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, citada no comunicado.

O Rock in Rio Lisboa regressa à Cidade do Rock nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, naquela que será a 11ª edição do evento em Portugal.

