Carlão vai atuar no Rock in Rio a 28 de junho
Carlão vai atuar no Rock in Rio a 28 de junho

A organização do festival anunciou que o músico português vai estar no palco Music Valley.
Carlos Nogueira
A organização do Rock in Rio anunciou este sábado, 10 de janeiro, que Carlão vai atuar no dia 28 de junho no palco Music Valley da próxima edição do festival, que terá lugar no Parque Tejo, em Lisboa.

Em comunicado, é referido que o regresso do músico português à cidade do rock terá "um espetáculo e energia absolutamente renovados".

O anúncio foi feito no momento em que Carlão atuou antes da final da Taça da Liga, disputada em Leiria, entre o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães.

