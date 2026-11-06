Setenta venenos num só dia: a lenda de Shennong

Textos chineses com mais de dois mil anos contam a lenda de Shennong, um chefe tribal que, para proteger o seu povo, terá provado pessoalmente toda a espécie de plantas desconhecidas, num episódio que ficou conhecido como “Shennong prova as cem ervas”. Aqui, “cem” não é um número exato, antes designando uma grande variedade de plantas.

Essa aprendizagem teve, porém, um preço terrível. Naquele tempo, as pessoas procuravam alimento nas florestas e nos campos, mas muitas morriam por ingerirem plantas venenosas. Shennong não queria continuar a ver o seu povo morrer assim, pelo que, durante o dia, colhia plantas e levava-as à boca; à noite, junto à fogueira, recordava as ervas e os arbustos que experimentara, procurando distinguir o que se podia comer e o que podia aliviar dores e doenças. Depois, ensinava aos outros o que aprendera.

Porém, a sua busca não se limitava às plantas medicinais. Também provava a água das nascentes para avaliar se o seu sabor era doce ou amargo. Saber o que comer e de onde beber era o conhecimento mais elementar de que dependia a sobrevivência.

O perigo acompanhava-o a cada passo. Segundo a lenda, no seu episódio mais perigoso, chegou a sofrer os efeitos de 70 venenos num só dia. “70” é uma hipérbole literária, não uma contagem rigorosa, mas é inevitável imaginar Shennong percorrendo terras desconhecidas, caindo por terra vencido pela dor e, mal recupera as forças, voltando a cair ao provar a planta seguinte.