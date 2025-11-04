Segurança dos museus com reforço de 1,3 milhões de euros em 2026

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto diz que a segurança dos museus é uma "preocupação" do Governo e que a verba para esse efeito é reforçada no Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).Margarida Balseiro Lopes esteve esta manhã de terça-feira, dia 4 de novembro, na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do OE2026 e foi questionada sobre a segurança nos museus nacionais pelo deputado do Chega Jorge Galveias, na sequência do mediático roubo no museu do Louvre, em Paris, ocorrido há duas semanas. .Da Mona Lisa ao par de pistolas de D. Pedro IV: o crime mais silencioso do mundo ou o fascínio do roubo perfeito."É obviamente uma preocupação, os museus têm planos de segurança, não são divulgados nem escalpelizados, porque a sua natureza confidencial e sigilosa deve manter-se, mas há um reforço no orçamento da Museus e Monumentos de Portugal para 2026, precisamente para continuar esse caminho de reforço da segurança nos nossos museus", disse a ministra da Cultura. "O reforço em causa é de 1,3 milhões de euros, mas importa sempre enquadrar, insere-se num contexto de reforço da segurança que já estava a decorrer, independentemente do caso em concreto que o senhor deputado aqui partilhou", acrescentou Margarida Balseiro Lopes. O assalto ao museu mais visitado do mundo resultou no furto de joias no valor de 88 milhões de euros. As autoridades francesas detiveram três dos quatro suspeitos do roubo, mas as joias, incluindo a coroa da imperatriz Eugénia, feita de ouro, esmeraldas e diamantes, continuam desaparecidas..OE2026: Valor do cheque-livro para jovens vai subir para 30 euros\n\n.Novas imagens mostram fuga dos assaltantes do Museu do Louvre (veja o vídeo)