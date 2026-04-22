Ruy de Carvalho: “No palco, as doenças não existem. Tudo desaparece.”
Leonardo Negrão
Cultura

Ruy de Carvalho: “No palco, as doenças não existem. Tudo desaparece.”

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho regressa após um AVC e prova que o teatro continua a ser o lugar onde vive a sua liberdade.
Cecília Carmo
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Teatro
ator
Coliseu do Porto
Palco
Ruy de Carvalho
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