Roupas vintage usadas por Madonna no Coachella desapareceram. Cantora oferece recompensa

Foi a grande surpresa da noite de sexta-feira, 17 de abril, no festival de Coachella, nos Estados Unidos. Madonna subiu ao palco como convidada de Sabrina Carpenter e ambas recordaram alguns êxitos da rainha da pop, como Vogue e Like a Prayer, mas o final da noite trouxe um dissabor para a artista: as peças de roupa vintage que usou nessa atuação desapareceram, o que a levaram a publicar uma storie no Instagram em que anuncia que oferecerá uma recompensa pela devolução dessas peças.“Isto não são apenas roupas, fazem parte da minha história. Outros artigos de arquivo da mesma época também desapareceram. Estou a torcer e a rezar para que alguma alma bondosa encontre estes artigos e contacte a minha equipa. “Estou a oferecer uma recompensa pela devolução deles. Obrigada de todo o meu coração”, escreveu Madonna.A rainha da pop vestiu um body vintage roxo com espartilho, meias roxas e luvas lilás. Em palco, disse que era o mesmo espartilho, as mesmas botas e o mesmo casaco Gucci que usou na sua primeira atuação no Coachella, em 2006. Foi naquele festival, há 20 anos, que apresentou Confessions on a Dance Floor na América. Dias antes da apresentação ao lado de Sabrina Carpenter, tinha anunciado o lançamento, a 3 de julho, de Confessions II.“Ainda estou nas nuvens desde sexta-feira à noite no Coachella! Obrigada à Sabrina e a todos os que tornaram isto possível. Trazer o Confessions II de volta ao lugar onde tudo começou foi uma emoção incrível”, escreveu Madonna. “Este momento de fecho de ciclo foi ainda mais especial até descobrir que as peças vintage que usei desapareceram – o meu figurino, que foi retirado do meu espólio pessoal – blusão, espartilho, vestido e todas as outras roupas”, acrescentou, mostrando depois imagens das peças desaparecidas.