As atrizes June João, Lila Vivo e Stela dão forma a um monstro, enquanto Vítor Silva Costa encarna Victor Frankenstein.Foto: Gerardo Santos
‘Prometo-me Moderna’ ou a “monstruosidade” imposta a pessoas trans

Estreia esta quinta-feira a adaptação “fiel aos temas” abordados em Frankenstein, de Mary Shelley, com um olhar diferente. Alice Azevedo explora aqui uma “transexualidade que fala aos seus criadores”.
