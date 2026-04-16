Grupos de dança do dragão: o chamado “dragão dourado gigante”, comummente visto em Macau, pertence à categoria do Dragão do Sul e pode atingir mais de 10 metros de comprimento.
Grupos de dança do dragão: o chamado “dragão dourado gigante”, comummente visto em Macau, pertence à categoria do Dragão do Sul e pode atingir mais de 10 metros de comprimento.FOTO: D.R. / Macao Daily News
Cultura

Preservar a identidade de Macau: 12 tradições recentemente reconhecidas como Património Cultural Imaterial (2)

Macau é um lugar moldado por séculos de encontros e intercâmbios culturais. Para salvaguardar as tradições enraizadas da cidade, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) acrescentou recentemente 12 elementos à Lista Oficial do Património Cultural Imaterial, incluindo práticas locais que vão da Dança do Leão até à confeção de pastéis de nata.
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Dança do Dragão

A Dança do Dragão tem mantido o seu papel como manifestação folclórica.

A Dança do Dragão é uma tradição popular chinesa de longa data que tem mantido o seu papel como manifestação folclórica, associada ao pedido de proteção e à criação de um ambiente festivo e vibrante.

Tradicionalmente, a dança divide-se em dois estilos principais: o “Dragão do Sul” e o “Dragão do Norte”. O chamado “dragão dourado gigante”, comummente visto em Macau, pertence à categoria do Dragão do Sul e pode atingir mais de 10 metros de comprimento. Nos seus primeiros dias em Macau, os artistas carregavam o dragão enrolando-o em torno do corpo, seguindo os dançarinos das filas traseiras os movimentos dos da frente. Este método evoluiu posteriormente para a forma contemporânea, em que são utilizadas longas varas para sustentar e animar o corpo do dragão.

Desde a década de 1990, a Dança do Dragão em Macau desenvolveu-se também como uma modalidade desportiva de competição, sem perder o seu carácter de expressão popular. Atualmente, esta tradição é preservada e promovida por associações desportivas locais.

Dança do Leão

Na cultura tradicional chinesa, o leão é um símbolo poderoso e auspicioso. A Dança do Leão, vibrante e cheia de cor, é apresentada em celebrações em templos, casamentos, festivais populares e outros eventos festivos, com o objetivo de afastar os maus espíritos e atrair prosperidade.

A tradição da Dança do Leão em Macau tem origem na cultura de Lingnan, no sul da China, onde predomina o estilo do Leão do Sul. Trata-se de uma forma artística dinâmica que combina artes marciais, dança e música. Na Dança do Leão, a figura – composta pela cabeça e pelo corpo peludo – é manipulada por dois intérpretes que se movem ao ritmo de gongos e tambores, executando uma grande variedade de movimentos complexos.

A Dança do Leão atuando nas ruas de Macau durante o Ano Novo Chinês de 2026, reforçando o ambiente festivo das celebrações.
A Dança do Leão atuando nas ruas de Macau durante o Ano Novo Chinês de 2026, reforçando o ambiente festivo das celebrações. FOTO: D.R. / Macao Daily News

Historicamente, a Dança do Leão ocupava um lugar central em muitas celebrações e constituía uma importante fonte de rendimento para as associações desportivas locais. Na segunda metade do século XX, esta tradição assumiu um carácter competitivo, com equipas de Macau destacando-se em competições internacionais.

Festa da Primavera

A Festa da Primavera, celebrada em Macau para assinalar a chegada do Ano Novo Chinês, está profundamente enraizada na história e cultura chinesas. As festividades prolongam-se tradicionalmente até ao Festival das Lanternas, no 15.º dia do primeiro mês lunar, simbolizando o adeus ao passado e a abertura a novos começos.

Em Macau, as celebrações refletem sobretudo os costumes da região de Lingnan, com oferendas ao Deus da Cozinha, jantares em família e dísticos de primavera (fai chun) com mensagens auspiciosas afixados nas portas.

Durante esta quadra, familiares e amigos reúnem-se para saborear iguarias típicas do Ano Novo, reforçando o espírito comunitário que caracteriza esta celebração anual.

Na véspera do Ano Novo, os residentes visitam mercados de flores cheios de vida, trocam envelopes vermelhos com dinheiro (lai si) e seguem a tradição de permanecer em casa no terceiro dia do Ano Novo para evitar conflitos.

Dança folclórica portuguesa

Originária das regiões rurais de Portugal, esta forma de expressão é uma performance coletiva que combina dança, canto e instrumentos tradicionais. Em Macau, a tradição foi enriquecida pelos contributos das comunidades portuguesa, macaense, chinesa e de outros grupos locais.

Em maio de 2024, durante o evento de promoção turística “Sentir Macau”, realizado em Jacarta, na Indonésia, tiveram lugar várias atuações que evidenciaram a diversidade cultural de Macau, incluindo a dança folclórica portuguesa.
Em maio de 2024, durante o evento de promoção turística “Sentir Macau”, realizado em Jacarta, na Indonésia, tiveram lugar várias atuações que evidenciaram a diversidade cultural de Macau, incluindo a dança folclórica portuguesa.FOTO: D.R. / Macao Daily News

As danças são executadas em pares, podendo os grupos reunir por vezes dezenas de casais. Os intérpretes utilizam diversos instrumentos, como violinos, acordeões, harmónicas, guitarras tradicionais e tambores. A prática valoriza fortemente a apresentação coletiva, com dançarinos, músicos e cantores a atuarem em harmonia para criar ritmos animados e movimentos sincronizados.

Ao contrário do que é comum em Portugal, as apresentações em Macau raramente seguem um único estilo regional, combinando antes danças, músicas e trajes de várias regiões portuguesas. Atualmente, a tradição da dança folclórica portuguesa em Macau é mantida por quatro a cinco grupos, envolvendo cerca de 70 praticantes amadores.

Confeção de pastéis de nata

Este doce tradicional português foi reinterpretado em Macau. Apreciado pelo seu aroma, doçura e textura cremosa, o pastel de nata destaca-se pela massa folhada estaladiça e pelo recheio dourado de creme de ovo. Atualmente, muitas pastelarias da cidade confecionam pastéis de nata, cada uma com a sua receita própria.

A técnica de confeção dos pastéis de nata tem origem em Portugal e foi adaptada em Macau às características locais, sendo hoje uma das sobremesas mais populares da cidade.
A técnica de confeção dos pastéis de nata tem origem em Portugal e foi adaptada em Macau às características locais, sendo hoje uma das sobremesas mais populares da cidade.FOTO: D.R. / Macao Daily News

A preparação de um pastel de nata envolve duas etapas principais: a elaboração da massa e do recheio. A massa é feita com farinha com baixo teor de glúten e manteiga, sendo dobrada repetidamente e deixada a repousar antes de ser dividida e moldada.

O recheio é preparado com leite, açúcar, gemas de ovo e natas, sendo depois filtrado para eliminar impurezas e arrefecido até ganhar consistência. Por fim, a massa é recheada e levada ao forno até adquirir uma coloração dourada.

Texto de Emanuel Graça

Excerto da edição n.º 90 (dezembro de 2025) da revista Macau (edição em inglês)

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