Pedro Sampaio rock in Rio Lisboa
Pedro Sampaio rock in Rio LisboaConstança Oliveira/Rock in Rio
Cultura

Pedro Sampaio volta a Portugal em julho de 2027

O DJ, que esteve no passado fim de semana no Rock in Rio Lisboa, dará um espetáculo no Passeio Marítimo de Algés daqui a cerca de um ano. Bilhetes são colocados à venda na quinta-feira.
Sofia Fonseca
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Após o sucesso no Rock in Rio Lisboa no fim de semana passado, em que pôs uma imensa multidão a fazer o "cavalinho", Pedro Sampaio anunciou um novo concerto em Portugal, agora no Passeio Marítimo de Algés, a 17 de julho de 2027. Segundo o DJ será o único em Portugal nesse ano.

O artista brasileiro traz de novo aos placos nacionais aquela que é a sua imagem de marca, em que mistura o funk carioca com outros géneros musicais.

Os bilhetes, com preços que variam entre os 58 e os 80 euros, estarão à venda a partir de quinta-feira, 25 de junho, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

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