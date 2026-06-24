Pedro Sampaio volta a Portugal em julho de 2027

Após o sucesso no Rock in Rio Lisboa no fim de semana passado, em que pôs uma imensa multidão a fazer o "cavalinho", Pedro Sampaio anunciou um novo concerto em Portugal, agora no Passeio Marítimo de Algés, a 17 de julho de 2027. Segundo o DJ será o único em Portugal nesse ano.. O artista brasileiro traz de novo aos placos nacionais aquela que é a sua imagem de marca, em que mistura o funk carioca com outros géneros musicais.Os bilhetes, com preços que variam entre os 58 e os 80 euros, estarão à venda a partir de quinta-feira, 25 de junho, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt..Linkin Park no Rock in Rio: um regresso entre a nostalgia e a renovação com Emily Armstrong."24% portuguesa". Katy Perry volta a atuar em Portugal e não desilude no Rock in Rio