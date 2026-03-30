"Para mim, o elevador em Portugal é o local onde se encontra Fernando Pessoa”
Foto: Paulo Spranger
Cultura

"Para mim, o elevador em Portugal é o local onde se encontra Fernando Pessoa”

Vencedor do Goncourt com o seu livro A Anomalia (Editorial Presença), o autor francês Hervé Le Tellier passou por Lisboa a convite do Institut Français du Portugal no âmbito da Festa da Francofonia.
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