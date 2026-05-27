Nova passagem pedonal de Algés não estará pronta para o NOS Alive 2026, diz Câmara de Oeiras

A pouco mais de um mês do festival NOS Alive não existe ainda uma data para a abertura da passagem superior pedonal que ligará o Dafundo ao Passeio Marítimo de Algés, disse à Lusa fonte da Câmara de Oeiras. Esta infraestrutura, que começou a ser construída em abril deste ano, é vista com uma solução para melhorar o acesso ao Passeio Marítimo de Algés e reduzir o fluxo pedonal no viaduto do IC17 (CRIL), que ocorre com maior dimensão em dias de eventos.A notícia de que a passagem pedonal superior que está a ser construída para conectar o Dafundo e a zona do recinto do festival NOS Alive ainda não estará a aberta ao público durante o evento, que decorrerá entre 09 e 11 de julho, foi dada inicialmente pela Blitz.Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, confirmou por escrito que, durante o evento Nos Alive 2026, a passagem superior pedonal de Algés “não estará aberta à circulação”, uma vez que a empreitada ainda está a decorrer.“No futuro, em ocasiões especiais como eventos no Passeio Marítimo de Algés, em que a densidade de peões é muito alta, a passagem pedonal será controlada ao público em geral, ou condicionada a pessoas com mobilidade reduzida ou mesmo fechada por questões de segurança”, explicou a mesma fonte.Essa decisão será avaliada pelo município e a proteção civil, “em função da tipologia do evento a decorrer”. A obra da passagem superior pedonal obrigou, em abril, ao corte temporário da Avenida Marginal e da Linha de Cascais para a instalação da estrutura metálica, composta por duas vigas treliçadas de aço, numa operação de engenharia classificada pela autarquia como de “alta precisão”.No evento de lançamento do NOS Alive, o tema da ponte não ficou de fora. “Espero que esteja aberta durante o festival”, disse, admitindo, porém, que numa primeira fase o acesso poderá ser prioritariamente destinado a pessoas com mobilidade reduzida, disse Isaltino Morais, autarca de Oeiras.A obra foi iniciada depois de vários anos de críticas aos constrangimentos na circulação pedonal junto à estação de Algés durante os dias do evento. Na resposta aos jornalistas, Isaltino Morais reconheceu que o fecho da circulação ferroviária durante a madrugada continua a ser um problema para a mobilidade na zona, mas defendeu o esforço logístico montado pela organização e pelas entidades públicas. .NOS Alive revela programação de três palcos e quer nova ponte pedonal pronta em julho.Avenida Marginal e Linha de Cascais cortadas sábado à noite para instalação de ponte pedonal