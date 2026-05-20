“No Parlamento suíço sou a primeira artista profissional. Isso explica o atraso no apoio à cultura”
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Cultura

“No Parlamento suíço sou a primeira artista profissional. Isso explica o atraso no apoio à cultura”

Em Portugal para duas récitas, a primeira na embaixada da Suíça, em Lisboa, a segunda em Mértola, no âmbito do festival Terras sem Sombra, a violoncelista helvética Estelle Revaz falou ao DN de como começou a ouvir ópera no útero da mãe e de como a covid a levou à política.
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