No cinema ou em casa? Onde ver os filmes nomeados para os Óscares

Joker, 1917, Era uma vez em... Hollywood, O Irlandês e Parasitas são os filmes com mais nomeações para os Óscares que vão ser entregues no dia 9 de fevereiro (domingo). Se ainda não viu os filmes nomeados, veja aqui como se pode preparar para a grande noite:

Os nomeados para melhor filme:

1917

Estreou há pouco e está por isso em exibição em várias salas em todos o país este filme de Sam Mendes que é, até agora, o grande vencedor da temporada de prémios. A ação passa-se nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e 1917 está nomeado para dez Óscares, incluindo o de Melhor Filme.

Joker

O filme de Todd Phillips estreou em setembro, aclamado pela crítica e pelo público, e foi o segundo filme mais visto pelos espectadores portugueses no cinema em 2019. Com onze nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme e Melhor Ator (Joaquín Phoenix), Joker mantém-se em exibição em várias salas de Lisboa (Vasco da Gama, El Corte Inglés, Alvaláxia), Sintra (Cinema City Beloura), Amadora (Alegro Alfragide), Porto (Arrábida), Braga (Braga Parque e Cineplace), Coimbra (Alma Shopping), Leiria (Cinema City) e Setúbal (Alegro) e Almada (Almada Forum).

Parasitas

O filme do sul-coreano Bong Joon-ho estreou em setembro e é já um fenómeno de longevidade nas salas portuguesas, em grande parte graças aos muitos prémios para os quais tem sido nomeado. Tem seis nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme. Esta semana, por causa dos Óscares, voltou a ganhar salas e está em exibição em Lisboa (Amoreiras, Ideal, El Corte Inglês, Cinema City Alvalade), Sintra (Cinema City Beloura), Amadora (Alegro Alfragide), Porto, Leiria (Cinema City) Coimbra (Alma Shopping), Faro (Forum Algarve), Setúbal (Alegro), Almada (Forum Almada)e Viseu (Forum Viseu).

Era uma vez em... Hollywood

O filme de Quentin Tarantino estreou-se em agosto e mantém-se em exibição em Lisboa (Colombo e El Corte Inglés), Porto (UCI Arrábida), Matosinhos (Marshopping) e Almada (Almada Forum). Tem dez nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme e para os atores Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Le Mans'66: O Duelo

Com quatro nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme, a obra de James Mangold, que recorda a disputa entre Ford e Ferrari na prova de 1966, estreou em novembro e ganhou um novo fôlego com o a núncio das nomeçãoes: está em exibição apenas em Sintra (Cinema City Beloura), Amadora (Cinema City Alfragide), Setúbal (Alegro) e Leiria (Cinema City).

Jojo Rabbit

A comédia de Taika Waititi estreou esta semana e está em exibição em todo o país. A ação passa-se na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e tem como protagonista um rapaz de dez anos anos, Jojo, adepto do nazismo e que tem um amigo imaginário que é Adolf Hitler. Tem seis nomeações, incluindo para Melhor Filme.

Mulherzinhas

A realizadora Greta Gerwig adapta a conhecida obra Louisa May Alcott, publicada em meados do século XIX. O filme acabou de estrear está nomeado em seis categorias dos Óscares, incluindo para Melhor Filme. Está em exibição em todo o país.

O Irlandês

O filme de Martin Scorsese estreou em novembro na plataforma de streaming Netflix. Tem dez nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme e ainda para o realizador e para os atores Al Pacino e Joe Pesci.

Marriage Story

O filme de Noam Baumbach está disponível desde dezembro na Netflix. Tem seis nomeações, entre as quais para Melhor Filme e realizador. Scarlett Joahnsson e Adam Driver, os dois atores principais, também estão nomeados.

Outro nomeados ainda nos cinemas:

Dor e Glória

Nomeado para dois Óscares, incluindo Melhor Filme em Língua Estrangeira, o filme do espanhol Pedro Almodóvar pode ser visto esta semana em Lisboa (Cinema City Alvalade) e numa única sessão na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, no Teatro Rivoli, no Porto.

Star Wars. A Ascensão de Skywalker

O episódio IX da Guerra das Estrelas foi realizado por J.J. Abrams e tem três nomeações para os Óscares, incluindo para a música de John Williams. Estreou em dezembro e continua em exibição em todo o país.

Bombshell - O Escândalo

O filme de Jay Roach acabou de chegar às salas portuguesas e está em exibição em todo o país. O escândalo do título é a acusação de assédio sexual a Roger Ailes, patrão da Fox News. Bombshell tem três nomeações para os Óscares, duas das quais para as atrizes Charlize Theron e Margot Robbie.

O Caso de Richard Jewell

Kathy Bates é a responsável pela única nomeação (para Melhor Atriz Secundária) deste filme de Clint Eastwood. Estreou em Portugal em janeiro e está em exibição em vários cinemas de Lisboa (Amoreiras, El Corte Inglés, Campo Pequeno), e ainda em Sintra (Cinema City Beloura), Amadora (Alegro Alfragide), Porto (Arrábida) e Leiria (Cinema City).

Knives Out: Todos São Suspeitos

O policial de Rian Johnson (que está nomeado na categoria de Melhor Argumento Original) estreou em novembro e ainda está em exibição em algumas salas de Lisboa (El Corte Inglés, Alvaláxia, Campo Pequeno), Amadora (Alegro Alfragide), Sintra (Cinema City Beloura), Porto (Arrábida), Guimarães (Espaço Guimarães) e Setúbal (Alegro).

Para Sama

O filme de Waad Al-Kateab e Edward Watts, nomeado para o Óscar de Melhor Documentário, estreou esta semana numa única sala de Lisboa (Cinema Ideal). O filme é como uma carta da jornalista síria Waad Al-Kateab para a filha, Sama, nascida durante a guerra civil em 2016.

Outros nomeados na Netflix:

Dois Papas - Anthony Hopkins (como Papa Bento XVI) e Jonathan Pryce (como o cardeal Jorge Maria Bergoglio) são os atores que protagonizam este filme de Fernando Meirelles e estão ambos nomeados para os Óscares. O filme está ainda nomeado para Melhor Argumento Adaptado. Estreou na Netflix em dezembro.

Klaus - Nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação, Klaus foi o grande vencedor dos prémios Annie e tem sido a surpresa desta temporada de prémios para a animação. Foi realizado pelo espanhol Sergio Pablos (e tem a particularidade de ter na equipa um animador português, Sérgio Martins). Está disponível na Netflix desde novembro.

J'ai perdu mon corps/ I Lost My Body - Também está na Netflix este filme do francês Jérémy Clapin nomeado para Melhor Filme de Animação.

Uma Fábrica Americana - O filme de Steven Bognar e Julia Reichert mostra como uma empresa chinesa abriu uma fábrica no Ohio. Momeado como Melhor Documentário, esta é a primeira produção da Higher Ground, criada por Barack e Michelle Obama.

Democracia em Vertigem - Estreou em setembro na Netflix este filme brasileiro da realizadora Petra Costa que está agora nomeado para Melhor Documentário. O filme mostra o processo de impeachment à presidente do Brasil Dilma Roussef.

Vão estrear em sala ainda a tempo dos Óscares:

Um Amigo Extraordinário

Estreia a 6 de fevereiro este filme de Marielle Heller que conseguiu com Tom Hanks a sua única nomeação para os Óscares, na categoria de Melhor Ator Secundário.

Corpus Christi - A Redenção

O filme polaco realizado por Jan Komasa está nomeado para Melhor Filme em Língua Estrangeira. Tem estreia marcada para 6 de fevereiro.

Diretamente para a televisão:

The Cave

Filme do sírio Feras Fayyad que segue o dia a dia de Amani Ballour, diretora de um hospital subterrâneo na Síria. Está nomeado para Melhor Documentário e estreia no dia 8 de fevereiro (sábado), às 22.30, no canal National Geographic.

Estes, agora, só no pequeno ecrã:

Alguns filmes já passaram pelas salas portuguesas mas, entretanto, saíram de exibição e estão agora disponíveis noutros suportes - seja nos videoclubes NOS ou Meo ou no Google Play, seja em DVD ou Blu-ray. Isto antes de chegarem aos canais de televisão. É o caso de:

Judy (nomeado para dois Óscares) - DVD em pré-venda, disponível a partir de 20 de março

Mr. Link (Melhor Filme de Animação)

Como treinares o teu dragão: O Mundo Secreto (Melhor Filme de Animação)

Toy Story 4 (Melhor Filme de Animação)

Rocketman (Canção Original)

Um ato de fé (Canção Original)

O Rei Leão (Efeitos Visuais)

Vingadores: Endgame (Efeitos Visuais) - está já a passar por estes dias nos canais TVCine

Maléfica: Mestre do Mal (Caracterização)

Ad Astra (Mistura de Som)

Dor e Glória , Joker e Era uma vez em... Hollywood - também estão já disponíveis nos videoclubes das operadoras, apesar de ainda em cartaz nos cinemas.

Vão estrear mais tarde:

Os Miseráveis

O filme francês, realizado por Ladj Ly, está nomeado para Melhor Filme em Língua Estrangeira. Tem estreia marcada apenas para 20 de fevereiro.

O Farol

Depois de ter sido exibido no Lisbon & Estoril Film Festival, o filme de Robert Eggers tem estreia prevista para 27 de fevereiro. Está nomeado para Melhor Fotografia.

Sem data de estreia prevista:

Harriet

A atriz Cyntihia Erivo está nomeada para o Óscar de Melhor Atriz por este filme de Kasi Lellons que conta a história de Harriet Tubman, ativista norte-americana que, no século XIX, lutou contra a escravatura.

Honeyland

Filme da Macedónia, realizado por Tamara Kotevska e Ljubomir Stefabov, sobre a vida de um apicultor. Está nomeado na categoria de Melhor Documentário.

E como ver a cerimónia?

A cerimónia dos Óscares será transmitida em Portugal em direto na madrugada de 9 para 10 de fevereiro no canal FOX, com comentários em português, e no canal FOX Movies na versão original.