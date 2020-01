Os nomeados para a 92.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foram anunciados esta segunda-feira. Sem surpresas. Joker lidera com onze nomeações, O Irlandês, Era uma Vez Em... Hollywood e 1917 estão também na corrida com 10 nomeações cada.

A cerimónia dos Óscares acontecerá a 9 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um apresentador anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019.

Esta é a lista dos nomeados:

Melhor Filme

Le Mans' 66

O Irlandês

Jojo Rabbit

Joker

Mulherzinhas

Marriage Story

1917

Era Uma Vez em... Hollywood

Parasitas

Melhor realização

Martin Scorsese (O Irlandês)

Todd Philips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Era Uma Vez Em... Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasitas)

Melhor Ator Principal

António Banderas (Dor e Glória)

Leonardo Di Caprio (Era uma vez...em Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Dois Papas)

Melhor Atriz principal

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlettt Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Mulherzinhas)

Charlize Theron (O Escândalo)

Renée Zellweger (Judy)

Melhor Ator Secundário

Tom Hanks (O Amigo Extraordinário)

Anthony Hopkins (Dois Papas)

Al Pacino (O Irlandês)

Joe Pesci (O Irlandês)

Brad Pitt (Era Uma Vez Em ... Hollywood)

Melhor Atriz Secundária

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Litle Women)

Margot Robhie (O Escândalo)

Melhor Argumento Original

1917

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Era Uma Vez Em ... Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasita (Bong Joon-ho)

Melhor Filme Internacional

Corpus Chisti (Polónia)

Honeyland (Macedónia do Norte)

Les Misérables (França)

Dor e Glória (Espanha)

Parasitas (Coreia do Sul)

Melhor Documentário

American Factory

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland

Curta/Documentário

In The Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Bun Cha-Cha

Melhor Canção Original

Toy Story 4 (I Can't Let You Throw Yourself Away - Randy Newman)

Rocketman (I'm Gonna) LOve me Again (Elton John & Bernie Taupin)

Breakthrough (I´m Standind With You - Diane Warren)

Frozen 2 (Into The Unknown - Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez)

Harriet (Joshuah Brian Cmapbell & Cynthia Erivo)

Melhores Efeitos Visuais

Avengers (Os Vingadores)

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars

Guarda-Roupa

O Irlandês

Jojo Rabbit

Joker

Mulherzinhas

Era Uma Vez... Em Hollywood

Mistura de som

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Era uma vez... em Hollywood

Edição de som

Ford V Ferrari

Joker

1917

Era Uma Vez... Em Hollywood

Star Wars - A ascensão do Skywalker

Banda sonora original

Joker

Mulherzinhas

Marriage Story

1917

Star Wars - A ascensão do Skywalker

Design de produção

O Irlandês

Jojo Rabbit

1917

Era uma vez... em Hollywood

Parasitas

Montagem

Ford v Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Joker

Parasita

Fotografia

O Irlandês

Joker

Tjhe Lighthouse

1917

Era Uma Vez... Em Hollywood

Caracterização

1917

O Escândalo

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

Animação

How to Train your Dragon: The Hidden World (Dreamworks)

I Lost My Body (Netflix)

Kalus 8netflix)

Missing Link (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Pixar)

Curta/Animação

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Melhor Curta-metragem

Brotherhood

Nefia Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A Sister