Nick Cave volta a Portugal a 9 de julho para atuar no NOS Alive
Nick Cave volta a Portugal a 9 de julho para atuar no NOS Alive

A últuma digressão passou por Portugal em outubro de 2024 com um concerto na Meo Arena, em Lisboa.
Sofia Fonseca
Nick Cave & The Bad Seeds são a primeira confirmação para o primeiro dia do NOS Alive do próximo ano, dia 9 de julho.

O alinhamento dos concertos de 2026 incluirá temas de todas as fases da carreira da banda, desde os primeiros clássicos até ao mais recente Wild God.

Esta digressão sucede ao sucesso de Wild God (2024), álbum aclamado pela crítica, que deu origem à digressão europeia homónima, que passou por Portugal em outubro de 2024 com um concerto na Meo Arena, em Lisboa. 

O NOS Alive regressa nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2026, estando já confirmado também o regresso dos Buraka Som Sistema, no último dia do festival.

O bilhete diário custa 84 euros. O passe de dois dias fica por 168 euros. E o passe de três dias por 199 euros.

