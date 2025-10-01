Bilhetes para o NOS Alive 2026 já estão à venda. Buraka Som Sistema atuam a 11 de julho

Os bilhetes diários e os passes de dois e três dias da edição do próximo ano do NOS Alive já estão à venda.Os ingressos podem ser adquiridos em nosalive.com e locais habituais. O bilhete diário custa 84 euros, o passe de dois dias 167€ e o passe de três dias 199€.Os regressados Buraka Som Sistema são a primeira confirmação para o festival que vai decorrer entre 9 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés.Branko, Riot, Conductor, Kalaf e Blaya voltam a pisar o palco juntos no dia 11, sábado, esperando-se que interpretem temas como “Hangover (BaBaBa)”, “Kalemba (Wegue Wegue)”, “Sound of Kuduro”, “Yah” ou “Stoopid”.Nos últimos anos o NOS Alive foi palco de concertos de bandas como os Pearl Jam, Arctic Monkeys, Dua Lipa, Arcade Fire, Olivia Rodrigo, The Smashing Pumpkins, Da Weasel, Coldplay, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, Jorge Palma, Grace Jones, Metallica, The Weeknd, Muse, Stromae, Jorja Smith, Rage Against The Machine, Radiohead, Florence + the Machine, Green Day, Neil Young ou Bob Dylan.