Morreu a cantora britânica Bonnie Tyler. Estava hospitalizada em Portugal

A cantora britânica Bonnie Tyler morreu na última noite. A intérprete de êxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero e It's a Heartache estava hospitalizada em Portugal. . O anúncio foi feito na página de Facebook da artista, que tinha 75 anos..O comunicado refere que Bonnie Tyler morreu da doença para a qual estava a ser tratada, sem referir qual. Nos últimos meses a cantora esteve hospitalizada em Faro devido a uma perfuração no intestino, segundo avançaram no início de maio o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias. A cantora terá depois sofrido uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido reanimada pelas equipas médicas e colocada em coma induzido "para ajudar na recuperação".Em junho, o site oficial da artista avançava que ela tinha saído do coma, mas continuava muito debilitada e a recuperação seria um "processo lento". Com os concertos cancelados até ao final de agosto, a expectativa era que a artista pudesse regressar aos palcos no outono. .Bonnie Tyler era uma das vozes mais marcantes do pop rock mundial, com uma voz inconfundível, rouca e forte, que atingiu o auge os anos 1970 e 1980, mas cuja carreira se estendeu para além das cinco décadas. Bonnie Tyler era o nome artístico de Gaynor Hopkins, nascida em Skewen, no País de Gales, no Reino Unido. Começou a cantar em pubs e clubes locais e em 1976 foi descoberta pelo empresário Roger Bell, tendo assinado contrato com a RCA Records.Tornou-se uma estrela internacional com It's a Heartache, de 1978, que alcançou o top 10 em vários países do mundo. Consolidou o sucesso nos anos 1980 com Total Eclipse of the Heart, de 1983, que atingiu n.º 1 das tabelas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Outro êxito foi Holding Out for a Hero, de 1984, canção escrita por Jim Steinman e Dean Pitchford para a banda sonora do filme Footloose. A música ganhou nova vida com uma cover interpretada por Jennifer Saunders no filme Shrek 2. .O álbum Faster Than the Speed of Night, de 1983, entrou diretamente para o top britânico, seguido pelos discos Secret Dreams and Forbidden Fire (1986) e Hide Your Heart (1988).Na década de 1990, Bonnie Tyler ganhou popularidade na Europa Continental, em países como Alemanha, Áustria e Suíça. Lançou nessa década os discos Bitterblue (1991), Angel Heart (1992) e Silhouette in Red (1993).Em maio de 2013, a artista representou o Reino Unido no 58.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, em Malmo, na Suécia, tendo alcançado o 19º lugar com a canção Believe in Me. Nesse ano gravou o disco Rocks and Honey.Aos 70 anos Bonnie Tyler continuava a gravar discos e a fazer concertos. Em 2019 lançou Between the Earth and the Stars e, em 2021, The Best Is Yet to Come. Em 2022 foi agraciada com a Excelentíssima Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à música..Bonnie Tyler reanimada após paragem cardiorrespiratória no Hospital de Faro.Cantora britânica Bonnie Tyler submetida a cirurgia de urgência no hospital de Faro