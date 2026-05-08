Bonnie Tyler reanimada após paragem cardiorrespiratória no Hospital de Faro

A cantora britânica Bonnie Tyler terá esta sexta-feira, 8 de maio, sofrido uma paragem cardiorrespiratória e sido reanimada pelas equipas médicas, avança o Jornal de Notícias.A artista, de 74 anos, encontra-se internada em coma induzido, ventilada e sob cuidados intensivos, no Hospital de Faro, no Algarve.O JN adianta que o estatuto de saúde da cantora é considerado muito grave. O prognóstico reservado e as próximas horas são consideradas decisivas.Este agravamento do quadro clínico surge dias após Bonnie Tyler ter dado entrada no Hospital de Faro com uma perfuração no intestino, o que o levou a ser operada de urgência. Na génese desse problema estará uma infeção associada a um tratamento dermatológico realizado no Reino Unido.A cantora, que reside em Albufeira, terá procurado inicialmente ajuda médica num hospital privado na região, mas acabou por ser transferida para o Serviço Nacional de Saúde..Cantora britânica Bonnie Tyler submetida a cirurgia de urgência no hospital de Faro. A cirurgia terá resolvido a perfuração intestinal, mas a infeção persistiu e provocou novas complicações, o que levou os médicos a induzi-la em coma. Um comunicado publicado quarta-feira nas redes sociais da cantora confirmava que Bonnie Tyler tinha sido colocada em coma induzido "para ajudar na recuperação"."Sabemos que todos os familiares, amigos e fãs estão preocupados com esta notícia e pedimos privacidade neste momento difícil", lê-se na nota.Bonnie Tyler interpretou êxitos como Total Eclipse of The Heart e Holding out for a Hero.