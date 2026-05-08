A cantora britânica Bonnie Tyler tem 74 anos.
A cantora britânica Bonnie Tyler tem 74 anos.
Cultura

Bonnie Tyler reanimada após paragem cardiorrespiratória no Hospital de Faro

Estado de saúde da cantora é considerado muito grave. O prognóstico reservado e as próximas horas são consideradas decisivas.
David Pereira
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A cantora britânica Bonnie Tyler terá esta sexta-feira, 8 de maio, sofrido uma paragem cardiorrespiratória e sido reanimada pelas equipas médicas, avança o Jornal de Notícias.

A artista, de 74 anos, encontra-se internada em coma induzido, ventilada e sob cuidados intensivos, no Hospital de Faro, no Algarve.

O JN adianta que o estatuto de saúde da cantora é considerado muito grave. O prognóstico reservado e as próximas horas são consideradas decisivas.

Este agravamento do quadro clínico surge dias após Bonnie Tyler ter dado entrada no Hospital de Faro com uma perfuração no intestino, o que o levou a ser operada de urgência. Na génese desse problema estará uma infeção associada a um tratamento dermatológico realizado no Reino Unido.

A cantora, que reside em Albufeira, terá procurado inicialmente ajuda médica num hospital privado na região, mas acabou por ser transferida para o Serviço Nacional de Saúde.

A cantora britânica Bonnie Tyler tem 74 anos.
Cantora britânica Bonnie Tyler submetida a cirurgia de urgência no hospital de Faro

A cirurgia terá resolvido a perfuração intestinal, mas a infeção persistiu e provocou novas complicações, o que levou os médicos a induzi-la em coma.

Um comunicado publicado quarta-feira nas redes sociais da cantora confirmava que Bonnie Tyler tinha sido colocada em coma induzido "para ajudar na recuperação".

"Sabemos que todos os familiares, amigos e fãs estão preocupados com esta notícia e pedimos privacidade neste momento difícil", lê-se na nota.

Bonnie Tyler interpretou êxitos como Total Eclipse of The Heart e Holding out for a Hero.

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