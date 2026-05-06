Cantora britânica Bonnie Tyler submetida a cirurgia de urgência no hospital de Faro

A cantora britânica Bonnie Tyler, que reside no Algarve há vários anos, foi submetida a cirurgia de urgência ao intestino no Hospital de Faro e está internada na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência, avançam o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias.A artista de 74 anos foi operada devido a uma perfuração no intestino e teve de permanecer internada na unidade hospitalar.O estado clínico da cantora é considerado estável, mas obriga a uma vigilância médica permanente.Bonnie Tyler, que interpretou êxitos como Total Eclipse of The Heart e Holding out for a Hero, sentiu fortes dores abdominais nos últimos dias e acabou por procurar ajuda médica.