Macklemore doa um milhão de dólares a organizações de ajuda à Palestina e desafia multimilionário Robert Kraft a igualar doação

Após ter sido retirado da tour de Ed Sheeran, o rapper norte-americano Macklemore anunciou no seu Instagram que iria doar o dinheiro que tinha feito nos concertos já dados -- cerca de 1 milhão de dólares -- para seis organizações que "trabalham para apoiar o povo palestiniano". E instou Robert Kraft, milionário dono do Gilette Stadium que pressionou o rapper a ser retirado, a fazer o mesmo.

"Seja qual for o ponto em que discordemos, talvez possamos concordar nisto: vale a pena proteger as vidas dos palestinianos. A vida de um palestiniano não é menos valiosa do que qualquer outra vida nesta Terra", acrescentou, sublinhando que o que realmente importa é o "direito dos palestinianos à liberdade, à dignidade e à segurança na sua própria pátria" e não ele.

"Passar um cheque é uma das formas de solidariedade menos onerosas de que disponho. Faço-o porque posso e porque estas organizações estão a fazer o trabalho enquanto grande parte do mundo o debate", lê-se ainda na declaração.