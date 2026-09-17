Macklemore doa um milhão de dólares a organizações de ajuda à Palestina e desafia multimilionário Robert Kraft a igualar doação
Após ter sido retirado da tour de Ed Sheeran, o rapper norte-americano Macklemore anunciou no seu Instagram que iria doar o dinheiro que tinha feito nos concertos já dados -- cerca de 1 milhão de dólares -- para seis organizações que "trabalham para apoiar o povo palestiniano". E instou Robert Kraft, milionário dono do Gilette Stadium que pressionou o rapper a ser retirado, a fazer o mesmo.
"Seja qual for o ponto em que discordemos, talvez possamos concordar nisto: vale a pena proteger as vidas dos palestinianos. A vida de um palestiniano não é menos valiosa do que qualquer outra vida nesta Terra", acrescentou, sublinhando que o que realmente importa é o "direito dos palestinianos à liberdade, à dignidade e à segurança na sua própria pátria" e não ele.
"Passar um cheque é uma das formas de solidariedade menos onerosas de que disponho. Faço-o porque posso e porque estas organizações estão a fazer o trabalho enquanto grande parte do mundo o debate", lê-se ainda na declaração.
A resposta de Robert Kraft chegou duas horas depois, num comunicado partilhado na conta do Gillette Stadium. O multimilionário disse ter dedicado "grande parte" da sua vida "a construir pontes entre todas as pessoas" e que acreditava "profundamente que todas as vidas merecem ser protegidas".
"Hoje de manhã, antes de o Macklemore me ter desafiado a igualar a sua doação, o Ed [Sheeran] ligou-me e pediu-me que me comprometesse a doar 2 milhões de dólares [ para igualar a sua doação destinada a ajudar a região a combater esta crise humanitária]", revelou ainda, tendo contado que Sheeran "tenciona agora contactar outros proprietários de espaços de espetáculos" para medidas do mesmo género.
"Além disso, gostaria que as pessoas que se manifestam em apoio ao povo palestiniano soubessem que, há décadas, tenho apoiado esforços que criam oportunidades para os palestinianos e que têm reunido jovens palestinianos e israelitas para criar empresas, gerar emprego e estabelecer relações", acrescentou.
O comunicado parece indicar que Kraft iria aceitar o pedido de Macklemore. Porém, o rapper especificou as organizações que iria apoiar: a HEAL Palestine, a Gaza Soup Kitchen, a Medical Aid for Palestinians, a ANERA e a agência UNRWA das Nações Unidas.
Já Kraft, na sua declaração, menciona apenas a ajuda "à região", sem especificar se alguma organização iria ser ajudada.